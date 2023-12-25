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Değerleriyle Güçlü Ailem Projesi kapsamında konferans düzenlendi - Son Dakika
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Değerleriyle Güçlü Ailem Projesi kapsamında konferans düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan 'Değerleriyle Güçlü Ailem Projesi' kapsamında gerçekleştirilecek konferansların ilki 'Aileyi Ayakta Tutan Değerler' İl Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlendi.

Değerleriyle Güçlü Ailem Projesi kapsamında konferans düzenlendi
25.12.2023 - 09:12,
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan 'Değerleriyle Güçlü Ailem Projesi' kapsamında gerçekleştirilecek konferansların ilki 'Aileyi Ayakta Tutan Değerler' İl Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlendi.

Aydın İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından organize edilen programa Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Fatma Yağız Kotan konuşmacı olarak katıldı. İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açış konuşmasını gerçekleştiren İl Müftüsü Hasan Güneş, "Başkanlığımızın en çok üzerinde durduğu konulardan birisi ailedir. Aileyi konuşacağımız programımıza teşrif ederek bilgilerinden istifade edeceğimiz değerli hocamıza ve siz katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Destek ve katkılarından dolayı ilçe müftülerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

'Aileyi Ayakta Tutan Değerler' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan DİB Müşaviri Fatma Yağız Kotan, "Değerli katılımcılar bugün 'Son Kale Aileyi' konuşacağız. Yüce Allah insanı ihtiyaç sahibi bir varlık olarak yaratmıştır. Onun hem bakım, beslenme ve barınma gibi maddi ihtiyaçlarının hem de sevgi, ilgi, şefkat ve değer görme gibi manevi ihtiyaçlarının giderilmesi için aileyi var etmiştir. Kötülüklerden sığınılacak en muhkem kale, sevgi ve merhamet ocağı, sükunet bulma yeri, hayatta sahip olunabilecek en değerli hazine, ailedir. Ailede sevgi, iki insanın yuva kurarak bir birine ısınması, ailenin meyvesi olan evlatlara kavuşması, herkesin birbirine sevgi ve şefkat duyması, dünyada kavuşulabilecek en büyük nimetlerdendir. Ailede saygı, merhamet ve adalet gibi konulara da dikkat çeken Fatma Yağız Kotan, 'Ailede saygı her fert için bir ihtiyaçtır. Kendisine saygı duyulmayan, düşüncelerine değer verilmeyen tercihleri yok sayılan fertlerle güçlü aile ve güçlü toplum inşa edilemeyecektir" dedi.

Merhametin, gönül yumuşaklığı ve kalp inceli olduğuna değinen Kotan, "Rahmetim gazabımı geçti buyuran Rabbimiz tarafından alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin yaşam tarzıdır Merhamet. Gönül yumuşaklığı ve kalp inceliğidir. Şiddet, gözyaşı, zulüm, savaş merhametin yeşerdiği bir yerde var olabilir mi? Öyleyse ilk eğitim yuvası olan ailede merhameti tesis edelim ki merhamet dünyaya hakim olsun. Huzurlu bir yuvanın temelinde sadakat ve güven vardır. Güven doğruluktur, dürüstlüktür. Sadakat hem ahlaki bir erdem hem imani bir duruştur. Adalet bilincinin oluşmaya başladığı ilk yer ailedir. Eşlerin bir birlerine karşı tutumunda ebeveynin çocukları arasında ve akrabalarla ilişkilerde adalet görünür olmalıdır" diyerek konuşmasını tamamladı.

Konferans, İl Müftüsü Hasan Güneş'in hediye takdimi ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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