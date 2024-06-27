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Değerli kuşların bulunduğu baraka alev alev yandı

-40 Yıllık kuşçunun, beslediği güvercinleri yangında telef oldu

DÜZCE - Şehir merkezinde Kiremitocağı Mahallesi'nde bir barakada yangın çıktı. Düzce'de 40 yıldır güvercin besleyen adam cins olan ve çok değerli kuşları yangında telef oldu.

Düzce'de öğlen saatlerinde meydana gelen yangında merkeze bağlı Kiremitocağı Mahallesi'nde Murat Deviren'e ait cins ve değerli güvercinlerin bulunduğu barakada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Barakanın ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangında alevler bütün barakayı sardı.

Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

İtfaiyenin söndürme görüntülerini çaresizce izleyen Murat Deviren; "İçinde cins ve değerli kuşlarım vardı. 40 Yıldır kuş beliyorum. Güvercinlerimin hepsi yandı" diye konuştu.

İtfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.