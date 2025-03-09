Değirmenaltı Deresi'nde Kuraklık Sorunu

Değirmenaltı Deresi'nde kuraklık alarmı

Değirmenaltı Mahallesi Muhtarı Denizci: "Burada ekolojik sistem bitmiş durumda"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nden Marmara Denizi'ne dökülen dere kurudu. Kuraklık etkisiyle su kaynakları azalırken derenin bir kısmı yol haline geldi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan dere, kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Uzun süredir etkili olan kuraklık, su kaynaklarının azalmasına neden olurken, derenin bir kısmı da yol haline geldi. Bu durum, bölgedeki ekosistemi olumsuz etkiledi.

Değirmenaltı Mahallesi Muhtarı Selin Denizci yaptığı açıklamada, Değirmenaltı Deresi'nin en büyük sorunlarından birinin, derenin denizle akmasını başaramamak olduğunu belirtti. Ayrıca, ıslah çalışmalarının sonucunda derenin akmadığını ve yaban hayatının da bu durumdan etkilendiğini dile getirdi. Denizci, "Burada ekolojik sistem bitmiş durumda" ifadelerini kullandı.