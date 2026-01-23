Dekorida, yeni vizyonunu Çanakkale'de bin kişilik lansmanla tanıttı - Son Dakika
Dekorida, yeni vizyonunu Çanakkale'de bin kişilik lansmanla tanıttı

Dekorida, yeni vizyonunu Çanakkale\'de bin kişilik lansmanla tanıttı
23.01.2026 10:28  Güncelleme: 10:38
Çanakkale merkezli inşaat firması Dekorida, yeni kurumsal vizyonunu ve 2026 stratejik hedeflerini tanıttığı lansman gecesinde, 'İş'te Birlik' adlı sosyal sorumluluk projesini de duyurdu. Etkinlikte yaklaşık bin kişi bir araya geldi.

Çanakkale merkezli inşaat ve yapı firması Dekorida, yeni kurumsal vizyonunu ve gelecek dönem yol haritasını, 17 Ocak akşamı Kolin Hotel'de düzenlenen geniş katılımlı lansman gecesiyle kamuoyuna duyurdu. Yaklaşık bin kişinin katıldığı organizasyonda, Dekorida'nın dönüşüm süreci ve "İş'te Birlik" adlı yeni sosyal sorumluluk ve etkileşim projesi tanıtıldı.

Programda Dekorida'nın yeni dönem vizyonu, kurumsal dönüşüm adımları ve 2026 stratejik hedefleri paylaşıldı. Gecede ayrıca Dekorida'nın kurumsal tanıtım filmi gösterildi. Çocuklar için hazırlanan özel oyun alanları ve aktiviteler yoğun ilgi görürken, davetliler Mahmut Çap ve sıra gecesi ekibi eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Etkinlik, 17 Ocak Cumartesi akşamı, Çanakkale Kolin Hotel'de gerçekleştirildi.

Geceye Kepez Belediye Başkanı Birol Aslan, iş dünyasından temsilciler, STK yöneticileri, kamu yöneticileri, sektör paydaşları, müşteriler ve Dekorida'dan konut teslim almış aileler katıldı. Organizasyon, 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden yapısıyla dikkat çekti.

Lansman, Dekorida'nın marka kimliğini yenilediği, kurumsal yapısını güçlendirdiği ve uzun vadeli vizyonunu netleştirdiği yeni dönemin başlangıcı olarak kurgulandı. Gecede, şirketin yalnızca yapı üretmekle sınırlı kalmayan; sosyal, kurumsal ve sektörel etkileşimi merkeze alan yeni yaklaşımı vurgulandı.

Gecede konuşan Dekorida Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat İzsiz, Dekorida'nın yeni vizyonunu ve yeni projelerle güçlenen yol haritasını paylaşmanın onurunu yaşadıklarını belirterek, "Doğru zemin, doğru mühendislik, doğru iş ahlakı, bizi biz yapan, Dekorida'yı ayakta tutan temel prensip hep bu oldu. Bugüne kadar başlattığımız bütün projelerimizi başarıyla tamamladık. Tecrübe kazandık. Yeni başlayacağımız projelerle daha güçlü adımlarla hizmet sunmaya devam edeceğiz" dedi.

İç Mimar Ceylan İzsiz ise, "Dekorida olarak sadece bina değil insanların kendilerini daha iyi hissetmeleri için bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Her projemizde güven, kalite ve estetiği ön planda tutuyoruz. Müşterilerimizle uzun vadeli, samimi ve sağlam ilişkiler kurmayı önemsiyoruz. Geleceği sizinle birlikte inşa etmekten mutluluk duyarız" diye konuştu.

Gecede "İş'te Birlik" projesini ise iletişim danışmanı ve projenin küratörü Bilgen Öniz tanıttı. Öniz, İş'te Birlik'in amacını şu sözlerle özetledi:

"İş'te Birlik, Türkiye'nin farklı şehirlerinde üreten, yatırım yapan ve değer katan kişi ve kurumları aynı anlayış etrafında buluşturmayı hedefleyen bir etkileşim ve dayanışma zemini. Çünkü biz biliyoruz ki cesur adımlar, birlikte atıldığında güçlenir."

Öniz, projenin bir üyelik sistemi olmadığını; iş insanlarını, girişimcileri ve sektör temsilcilerini tanımaya, ortak ihtiyaçları analiz etmeye ve sürdürülebilir iş birliklerine zemin hazırlamaya yönelik bir yapı olarak kurgulandığını belirtti.

Program boyunca, Dekorida'nın yeni vizyonunun yalnızca sektörel büyümeyi değil; güven temelli ilişkiler, uzun vadeli iş birlikleri ve toplumsal katkıyı da kapsadığı vurgulandı. Lansman gecesi, Dekorida'nın yeni dönemini; "Birlik, güven, sürdürülebilirlik ve kurumsal güçlenme" ekseninde konumlandırdığı bir vizyon toplantısı olarak dikkat çekti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, İnşaat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dekorida, yeni vizyonunu Çanakkale'de bin kişilik lansmanla tanıttı - Son Dakika

SON DAKİKA: Dekorida, yeni vizyonunu Çanakkale'de bin kişilik lansmanla tanıttı - Son Dakika
