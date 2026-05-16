DEM Parti'den İzmir'de Barış Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEM Parti'den İzmir'de Barış Çağrısı

16.05.2026 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti, 'Barış İçin Adım At' temasıyla İzmir'de demokratikleşme çağrısında bulundu.

(İZMİR) - DEM Parti'nin "Barış İçin Adım At" temasıyla 81 ilde düzenlediği eş zamanlı basın açıklamaları kapsamında İzmir'de partililer Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek Gündoğdu Meydanı'na yürüdü ve demokratikleşme çağrısında bulundu.

DEM Parti'nin "Barış İçin Adım At" temasıyla 81 ilde düzenlediği eş zamanlı basın açıklamaları kapsamında İzmir İl Örgütü Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Burada yağmur altında basın açıklamasını DEM Parti İzmir İl Eş Başkanı Fulya Erdoğan okudu.

Erdoğan, İzmir'den yükselen sesin yalnızca bir kente ait olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün burada Ege'nin kadim kıyılarından, özgürlüğün, direnişin, emeğin ve birlikte yaşam iradesinin kentlerinden biri olan İzmir'den sesleniyoruz. Bu meydanda yükselen ses yalnızca bir kentin sesi değildir. Bu ses; yıllardır savaşın yükünü taşıyan halkların, adalet arayan gençlerin, eşitlik isteyen kadınların, geçim mücadelesi veren emekçilerin ve geleceğini savunan milyonların sesidir. Çünkü biliyoruz ki barış yalnızca silahların susması değildir. Barış, halkların eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşayabilmesidir. Barış; adaletin, özgürlüğün ve demokratik toplumun adıdır. Barış; gençlerin geleceğine umuduna bakabilmesi, kadınların yaşam hakkının güvence altına alınması, emekçilerin insanca yaşayabilmesi demektir. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında milyonlar aynı gerçeği haykırmaktadır. Bu ülkenin artık çatışmaya, inkara, hukuksuzluğa ve kutuplaşmaya değil; demokrasiye, eşitliğe ve toplumsal barışa ihtiyacı vardır."

Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıya da değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı 'Barış ve Demokratik Toplum' çağrısının üzerinden tam 15 ay geçti. Bu çağrı yalnızca Kürt halkında değil; Türkiye'de demokrasi, özgürlük ve ortak yaşam umudunu taşıyan tüm kesimlerde güçlü bir karşılık yarattı. Çünkü bu çağrı, yüzyılı aşan süredir çözümsüz bırakılan Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümü, halkın eşit yaşamını ve Türkiye demokrasisini esas alan tarihsel bir çağrıdır."

Aradan geçen sürede somut adımlar atılmadığını belirten Erdoğan, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ancak aradan geçen 15 aylık süreçte toplumun beklentilerine cevap olacak somut demokratik adımlar hala atılmış değildir. Meclis bünyesinde oluşan komisyon çeşitli toplumsal kesimlerle görüşmüş, raporlar hazırlanmıştır. Fakat raporların ötesine geçen gerçek bir demokratikleşme iradesi ortaya konulmamıştır."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DEM Parti'den İzmir'de Barış Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
TFF, Galatasaray’ın kupa törenine katılım göstermedi TFF, Galatasaray'ın kupa törenine katılım göstermedi
Antalya’da yabancı uyruklu şahıs kedinin üzerine bastı, köpeği tekmeledi Antalya'da yabancı uyruklu şahıs kedinin üzerine bastı, köpeği tekmeledi
Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor Sarı-kırmızılılar kupasını kaldırdı Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor! Sarı-kırmızılılar kupasını kaldırdı
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
2027 hac başvuruları için tarih belli oldu 2027 hac başvuruları için tarih belli oldu

21:44
Rizespor’da Samet Akaydin için yolun sonu
Rizespor'da Samet Akaydin için yolun sonu
21:33
Çorluspor 1947’nin 2. Lig’e yükselişi ilçede coşkuyla kutlandı
Çorluspor 1947’nin 2. Lig’e yükselişi ilçede coşkuyla kutlandı
21:22
Eski MMA dövüşçüsü dalgalarla boğuşan 4 çocuğu kurtardı, kendisi sulara gömüldü
Eski MMA dövüşçüsü dalgalarla boğuşan 4 çocuğu kurtardı, kendisi sulara gömüldü
20:48
Şanlıurfa’da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 22:13:34. #7.13#
SON DAKİKA: DEM Parti'den İzmir'de Barış Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.