DEM Parti Van il örgütü 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingine çağrı yaptı - Son Dakika
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DEM Parti Van il örgütü 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingine çağrı yaptı

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van İl Örgütü, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Örgütü ve Özgür Kadın Hareketi, 1 Eylül Dünya Barış Günü öncesi yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. DEM Parti İl Örgütü'nde düzenlenen basın toplantısına, büyükşehir ile ilçe belediye eş başkanları, DEM Parti milletvekilleri, Barış Anneleri Meclisi üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Miting, 1 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Musa Anter Parkı'nda düzenlenecek.

28.08.2024 18:53  Güncelleme: 18:58
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(VAN) - DEM Parti Van il örgütü, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek mitinge katılım çağrısı yaptı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van İl Örgütü, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Örgütü ve Özgür Kadın Hareketi, 1 Eylül Dünya Barış Günü öncesi yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. DEM Parti İl Örgütü'nde düzenlenen basın toplantısına, büyükşehir ile ilçe belediye eş başkanları, DEM Parti milletvekilleri, Barış Anneleri Meclisi üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Basın toplantısında konuşan DEM Parti İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi, şunları söyledi:

"Ülkemizde son dönemde muhalif basına yana gelişen sansürler, baskılama politikası, muhalif gazetecilerin yönelik yaptığı açıklamalar, yazdığı yazılardan kaynaklı gözaltı ve tutuklamalar özellikle özgür basın üzerindeki baskı politikası bu anlamıyla basının önemini ortaya koyuyor. Bu vesileyle bir araya gelelim istedik.

Önümüzde her yıl bir günü sığdırılan 1 Eylül Dünya Barış günü var. İnsanlık için en önemli şey barıştır, bir arada yaşamaktır. Yıllardır barış mücadelesi veriyoruz. Savaşlar insan hafızasını yitirmesine sebep olan bir girişimdir bu anlamıyla savaşsız sömürüsüz bir dünyanın mümkün olabileceğine inanıyoruz. 1 Eylül'de tüm ülkede barışı haykıracağız. İzmir başta olmak üzere iki kentte miting düzenlenecek. Diğer illerde söyleşi, yürüyüş ve panellerle kutlayacağız."

Miting, 1 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Musa Anter Parkı'nda düzenlenecek. Programa, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ile sanatçı Kasım Taşdoğan katılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel DEM Parti Van il örgütü 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingine çağrı yaptı - Son Dakika

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