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Demir yüklü tırın tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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Demir yüklü tırın tehlikeli yolculuğu kamerada

Hatay'ın Payas ilçesinde demir yüküyle trafikte ilerleyen tırın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Yanlış istiflenen yükün kaymasıyla tehlike oluşturan tır, diğer araç sürücülerini tedirgin etti.

04.01.2024 - 08:43,  Güncelleme: 08:45
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Demir yüklü tır tedirgin eden yolculuğu kamerada

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde demir yüküyle trafikte ilerleyen tır tehlike saçtı.

Görenleri tedirgin eden görüntüler, Payas ilçesi D-91 yolu üzerinde kameralara yansıdı. Demir yüküyle trafiğe çıkan tır, yanlış istiflenen yükün kaymasıyla tehlike oluşturdu. Tırın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Tedirginlik içerisinde olan diğer araç sürücülerinin tıra yaklaşmadığı görüldü

Demir yüklü tırın tehlikeli yolculuğu kamerada
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Demir yüklü tırın tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika


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