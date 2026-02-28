Demirci'de iftar saatine yolda yakalanan sürücülere iftariyelik ikramı - Son Dakika
Demirci'de iftar saatine yolda yakalanan sürücülere iftariyelik ikramı

28.02.2026 20:07  Güncelleme: 20:14
Manisa'nın Demirci ilçesinde AK Parti İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'İftara 5 Kala' etkinliği ile yolda olan sürücülere iftariyelik ikram edildi. Belediye Başkanı Erkan Kara, Ramazan ayının kardeşlik ve paylaşma ruhuna vurgu yaptı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde AK Parti İlçe Gençlik Kolları tarafından geleneksel hale getirilen "İftara 5 Kala" etkinliğiyle, iftar saatinde trafikte olan sürücülere iftariyelik ikram edildi.

Demirci'de Ramazan ayının manevi iklimi birlik ve beraberlik ruhuyla yaşanmaya devam ediyor. AK Parti Demirci İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, evine yetişmeye çalışan ve iftar vaktini yolda karşılayan vatandaşlar için anlamlı bir uygulamayı hayata geçirdi. Demirci - Simav Karayolu üzerinde yer alan Necmettin Erbakan Kavşağı'nda konuşlanan gençlik kolları üyeleri, iftar vaktine dakikalar kala seyir halindeki araçları durdurarak hazırlanan iftariyelik paketlerini takdim etti. Etkinliğe; Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, AK Parti Demirci İlçe Başkanı Nurullah Akgün, AK Parti Demirci İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Emre Can ve çok sayıda partili genç katıldı.

Belediye Başkanı Erkan Kara ve beraberindeki heyet, özellikle şehirler arası taşımacılık yapan nakliye şoförleri ve mesai dönüşü yolda olan vatandaşlarla yakından ilgilenerek hem Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti hem de hayırlı yolculuklar diledi.

"Ramazan paylaşma ve kardeşlik ayıdır"

Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler, nazik ikramları için belediye başkanına ve gençlere teşekkürlerini iletti. Etkinlikte bir açıklama yapan Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Ramazan ayının dayanışma ruhuna dikkat çekerek şunları söyledi: "AK Parti Demirci İlçe Gençlik Kollarımızın düzenlediği 'İftara 5 Kala' etkinliği, Ramazan ayının ruhunu yansıtan çok anlamlı bir çalışmadır. İftar saatinde yolda olan, evine yetişemeyen vatandaşlarımızın yanında olmak, onların iftar sevincine ortak olmak bizler için büyük bir mutluluktur. Bu mübarek ayda birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, gönüllere dokunan bu güzel organizasyonda emeği geçen Gençlik Kolları Başkanımız Ahmet Emre Can'a ve tüm genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın." - MANİSA

Kaynak: İHA

