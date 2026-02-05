Demirci Mehmet Efe Nazilli'deki mezarı başında anıldı - Son Dakika
Demirci Mehmet Efe Nazilli'deki mezarı başında anıldı

05.02.2026 13:22  Güncelleme: 13:25
Aydın Cephesi Kuva-yi Milliye Komutanı Demirci Mehmet Efe, ölümünün 65. yılında Nazilli Eğriboyun Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törende Yasin-i Şerif okunup dua edildi, Demirci Mehmet Efe'nin hayatı hakkında konuşmalar yapıldı ve anma programında protokol üyeleri kabrine çiçek bıraktı.

Aydın Cephesi Kuva-yi Milliye Komutanı Demirci Mehmet Efe, ölümünün 65'inci yılında Nazilli Eğriboyun Mezarlığı'nda bulunan mezarı başında anıldı.

Demirci Mehmet Efe'nin aile kabristanlığında gerçekleştirilen programda, Yasin-i Şerif okunup Nazilli İlçe Müftüsü Hakan Türe'nin duasının ardından torunları ve törene katılan protokol üyeleri tarafından Demirci Mehmet Efe'nin kabrine çiçek bırakıldı. Araştırmacı Yazar İbrahim Kiraz ve Araştırmacı Yazar Etem Oruç, Demirci Mehmet Efe'nin hayatına dair yaptığı konuşmaların ardından torunları Demirci Mehmet Efe ile ilgili hatıralarını anlattı. Kurtuluş mücadelesinde ve birçok isyanın bastırılmasında üstün hizmet göstermiş, madalya ve övgülere layık görülmüş bir kahraman olan Demirci Mehmet Efe'yi saygı ve gururla andıklarını dile getiren yakınları da konuşmalarında övgü dolu sözler söylediler.

"İşgale 'dur' diyen efelerimiz için ne yapsak az"

Programda konuşan Belediye Başkanı Dr.Ertuğrul Tetik, Aydın Cephesi Kuva-yi Milliye Komutanı Demirci Mehmet Efe'yi ölümünün 65'inci yılında andıklarını ifade ederek: "İşgale dur diyen efelerimiz için ne yapsak az. Yalnızca anmakla kalmamalı hayatlarını anlatan seminerler, toplantılar, kitap tanıtımları yaparak yeni nesle aktarmalıyız. Geçmişine sahip olmayanlar geleceklerini kuramazlar. Demirci Mehmet Efe'nin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum hem de gururlarını paylaşıyorum" dedi.

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen anma törenine; Nazilli Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Nazilli Belediye Başkanı Dr.Ertuğrul Tetik, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Jandarma Komutanı J. Yzb. Ahmet Refik Özsoy, İlçe Müftüsü Hakan Türe, Belediye Daire Müdürleri, Araştırmacı Yazar İbrahim Kiraz ve Araştırmacı Yazar Etem Oruç, Demirci Mehmet Efe'nin ailesinden torunu Ayşe Meral Yurteri, Gül Dündar, torunu Mehmet Dündar Demirciefe ve diğer yakınları katıldı. - AYDIN

