Demircilik Mesleği Yok Olma Eşiğinde - Son Dakika
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Demircilik Mesleği Yok Olma Eşiğinde

Demircilik Mesleği Yok Olma Eşiğinde
03.07.2025 10:00
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50 yıldır demircilik yapan Özdemir kardeşler, geleneksel zanaatın geleceğinden endişeli.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan atölyelerinde çekiç ve balyoz sesleri 50 yıldır dinmiyor. İsmail (55) ve Ekrem Özdemir (61) kardeşler, henüz çocuk yaşlarda başladıkları demircilik mesleğini yarım asırdır büyük bir özveriyle sürdürüyor.

İsmail ve Ekrem Özdemir, dedelerinden miras kalan bu zanaatla babalarının yönlendirmesiyle 10 yaşında tanıştı. Uzun yıllar babalarının yanında çıraklık ve kalfalık yapan kardeşler, 20'li yaşlarına geldiklerinde işi devraldı. O günden bu yana, Alaplı Sanayi Sitesi'nde kurdukları atölyede demire şekil veriyorlar. Ocak başında, gün boyu yankılanan çekiç ve örs sesleri arasında üretimlerini sürdüren Özdemir kardeşler, demiri adeta ilmek ilmek işliyor.

İki kardeş demircilik mesleğini; fındık kazması, balta, keser, bıçak, bel, orak, çapa, saçak ve kürek gibi geleneksel el aletlerini üreterek yaşatmaya devam ediyor. Ancak gelişen teknoloji ve değişen yaşam şartları nedeniyle mesleğe olan ilgi her geçen gün azalıyor. En büyük sıkıntılarının çırak yetişmemesi olduğunu belirten kardeşler, mesleğin geleceğinden endişe duyuyor.

Zanaatkarlığın giderek yok olmasına rağmen işini severek yaptığını söyleyen Ekrem Özdemir, mesleğin zamanla unutulmasından duyduğu üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"Alaplı'da 30 yıl önce 20 demirci vardı. Şimdi ise az sayıda bu işi yapıyoruz. Bu işi yapan başka kimse yok. O zamanlar bu sanat çok kıymetliydi. Çünkü teknoloji yoktu, her şey el emeğiydi. Şimdi ise artık çırak bulamıyoruz. Kimse artık çalışmak istemiyor. Yaşımız ilerlediği için artık çalışmakta zorlanıyoruz. Şimdi maaş vermemize rağmen eleman bulmakta sıkıntı yaşıyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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