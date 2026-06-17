Demirel 11. Yılında Anılıyor - Son Dakika
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Demirel 11. Yılında Anılıyor

17.06.2026 11:18
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Süleyman Demirel, vefatının 11. yılında memleketi Isparta'da anma töreniyle anılacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 11'inci yılında memleketi Isparta İslamköy'de düzenlenecek törenle anılacak.

9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için vefatının 11'inci yıl dönümünde memleketi Isparta'da anma töreni düzenlenecek.

Süleyman Demirel, 1 Kasım 1924'te Isparta'da dünyaya geldi. 1993'ten 2000'e kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Daha önce beş farklı hükümette başbakanlık yapan Demirel, 1993 yılında Turgut Özal'ın ölümünün ardından Doğru Yol Partisi genel başkanıyken cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde Cumhurbaşkanlığı görevinde olan Süleyman Demirel'in süreçteki tutumu ve aldığı kararlar, uzun süre tartışılmıştı. 28 Şubat 1997'de dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel başkanlığında toplanan MGK'dan çıkan kararlar, Türkiye'yi uzun yıllar olumsuz etkileyecek sürecin başlangıcı olmuştu.

Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015'te tedavi gördüğü hastanede solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle 90 yaşında öldü. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Demirel 11. Yılında Anılıyor - Son Dakika

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