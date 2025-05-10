Demirözü\'nde 2026-2029 Arsa Rayiç Bedelleri Belirlendi

Bayburt'un Demirözü ilçesinde 2026-2029 yılları arasında uygulanacak olan arsa metrekare rayiç bedelleri belli oldu. Demirözü Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, 2026-2029 dönemi arsa metrekare değerleri takdir komisyonu tarafından belirlendi.

Demirözü'nün merkez mahalleleri ve mücavir alanda uygulanacak arsa metrekare birim değerleri, takdir komisyonunun dün yaptığı toplantıda karara bağlandı. Emlak vergisinin adil ve güncel bir şekilde uygulanabilmesi adına yürütülen bu çalışmada, mevcut ekonomik durum, yapılaşma yoğunluğu, alt yapı durumu ve emlak piyasasındaki gelişmeler dikkate alındı, metrekare bazında arsaların değerleri belirlendi. - BAYBURT