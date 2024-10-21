Demirtaş ve Bener'in Kitabı İçin İmza Etkinliği Düzenlendi

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Haber: İshak Kara

(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi, cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve araştırmacı yazar Yiğit Bener'in "Arafta Düet" kitabı için imza etkinliği düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'nde düzenlenen imza günü etkinliğine Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, araştırmacı yazar Yiğit Bener, DEM Parti ve DBP İl Eş Başkanları, Milletvekili Mahmut Dindar, meclis üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

"Kadınlar olarak mücadele edeceğiz"

İmza etkinliği öncesinde konuşan Başak Demirtaş, şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren kadınlara dikkat çekerek şunları söyledi:

"Birkaç gün önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde okuyan Rojin Kabaiş'in ölüm haberiyle sarsıldık. Burada 18 gün süren aramadan maalesef Rojin'i sağ bulamadık, bu nedenle çok üzgünüz. Bu konuda hem ailenin hem de bizlerin ciddi şüpheleri var. Çünkü yaklaşık 18 gün süren bir arama oldu ve ihmaller olduğu düşünülüyor. Bu nedenle buradan sizlerin vesilesiyle yetkililere seslenmek istiyorum; hem ailenin hem bizlerin hem de kamuoyunun bu ciddi şüphelerle ilgili kaygılarının giderilmesi gerekiyor. Rojin'den birkaç gün önce de Narin kızımız katledilmişti, hala Narin'in katilleri bulunmuş değil. Bütün bunların sebebi cezasızlık politikaları. Bu failler bu cezasızlık politikalarından güç alıyorlar, katletmeye, öldürmeyi, bebekleri dahi katletmeye devam ediyorlar. Üzgünüz, öfkeliyiz; kadınlar olarak yaşamın hiçbir alanında kendimizi güvende hissetmiyoruz. Biz kadınlar olarak elbette mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından Başak Demirtaş ve araştırmacı yazar Yiğit Bener, yurttaşlara kitapları imzaladı. Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan da Demirtaş ve Bener'den imza aldı.