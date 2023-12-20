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Demokrat Eğitimciler Sendikası'nın 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Demokrat Eğitimciler Sendikası'nın 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Demokrat Eğitimciler Sendikası'nın 5. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da birçok ilden katılan delegelerle gerçekleştirildi. Seçime tek liste ile gidilen kongrede, İshak Çelebi yeniden genel başkan seçildi ve yeni yönetimiyle güven tazeledi. Çelebi, delegelere teşekkür ederek sendikanın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Delegeler, sendikalaşma önündeki engellere dikkat çekerek çalışmalarına devam edeceklerini ifade ettiler.

Demokrat Eğitimciler Sendikası\'nın 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
20.12.2023 - 13:02,
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Demokrat Eğitimciler Sendikası'nın 5. Olağan Genel Kurulu birçok ilden katılan delegelerle gerçekleştirildi.

Ankara'da gerçekleştirilen kongrede seçime tek liste ile gidildi. Geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan seçilen İshak Çelebi yeni yönetimiyle güven tazeledi.

Yeniden Genel Başkan seçilen İshak Çelebi yaptığı konuşmada delegelere teşekkür ederek bugüne değin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Genel Kurula birçok ilden katılan delegeler sendikalaşma önündeki engellere dikkat çekerek yılmadan, usanmadan çalışacaklarını ifade ettiler. Başkan Çelebi "Bizler ne yüzde 1 ne de yüzde 2 ne de bir başka engelle pes etmeyiz. Tam tersine emek mücadelemiz her bir engelle daha da perçinlenmektedir" dedi.

Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı İshak Çelebi konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; "Arkadaşlar biz miras yedi bir hareket değiliz. Biz hiç kimsenin devamı değiliz. Biz; ülkesini ve halkını seven, ülkesi ve insanlık ailesi için haklı ve doğru şeyler yapmak isteyen aklın, bilimin temsilcileriyiz, bu güzel Türkiye'nin çocuklarıyız. Hiçbir parti, siyasa, ideolojik merkez, aklınıza ne gelirse hiç kimseyle hiçbir ilgimiz, bağımız yoktur. Bizim bağımız eğitimcilerle ve milletimizledir. Demokrat Eğitimciler Sendikası bir ideoloji sendikası değil, bir program ve kitle sendikasıdır; bir merkezi demokrat harekettir. Demokrat Eğitimciler Sendikası sosyal demokrasiyi, emeği, yoksuldan yana tavır koymayı, sosyal devleti benimser. Ama solcu değildir. Milletimizin kültür değerlerine, inançlarına saygılı ve bağlıdır. Ama sağcı değildir. Aydınlanma ve tam demokrasi ve bağımsızlık idrakine sıkı sıkıya bağlıdır. Demokrat Eğitimciler Sendikası, Anadolu'da Yunus, Mevlana, Hacı Bektaş ile başlayan ve bugün devletleşen büyük siyasetin fikir ve eylem ocağıdır. Biz kirlenen, yozlaşan ve adeta holdingleşen ve her türlü yolsuzluk, şaibe, adam kullanma, adam kayırma ve ayak oyunlarının sergilendiği sendikacılığa ahlakı, onuru ve temizliği bir numaralı değer olarak sokmaya ahdetmiş hareketiz."

Başkan İshak Çelebi'nin listesi şu isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu: Gürkan Avcı, Hüseyin Akça, Mustafa Topal, Veysel Fırat, Mehmet Levent Hacıalioğlu, Mehmet Güleç.

Denetleme Kurulu: Cevat Çataloğlu, Kemal Çelebi, Aydın Güzel.

Disiplin Kurulu: Enver Şahin, Hüseyin Övün, İsmail Fidan. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Demokrat Eğitimciler Sendikası'nın 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika


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