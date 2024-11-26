Demokrat Parti İl Başkanı İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Demokrat Parti İl Başkanı İstifa Etti

Demokrat Parti İl Başkanı İstifa Etti

Muhammet Güloğlu, Osmaniye İl Başkanlığı görevinden istifa etti ve siyasi faaliyetlerine devam edecek.

26.11.2024 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(OSMANİYE) - Demokrat Parti Osmaniye İl Başkanı Muhammet Güloğlu, görevinden istifa etti.

Demokrat Parti Osmaniye İl Başkanı Av. Muhammet Güloğlu yaptığı yazılı basın açıklaması ile görevinden istifa ettiğini açıkladı. Güloğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Osmaniyeli Hemşehrilerim, 2023 yılından itibaren Millet İttifakının bileşeni Demokrat Parti İl Başkanlığı görevini, muhalefeti güçlendirme adına büyük bir sorumlulukla üstlenmiştim. Bildiğiniz üzere, 2023 genel seçimleri öncesinde kurulan Millet İttifakı'nın bir parçası olarak hem Cumhurbaşkanı adayımıza hem de bağlı olduğumuz ittifak partisi milletvekili adaylarımıza destek vermiştik. Ayrıca, Osmaniye Demokrasi Platformu'nu arkadaşlarımızla birlikte kurup toplumun tüm muhalif kesimlerinin bir araya gelmesi sağladık. 2024 yerel seçimlerinde de tabanda oluşan ittifakın partilerini de kapsaması ve ortak bir aday çıkarılması için mücadele ettik. Bölen değil, birleştirici olmaya çalıştık. Fakat tüm çabalarımıza rağmen bu durum elimizde olmayan nedenlerden dolayı mümkün olmadı. Bunun üzerine biz de doğal olarak yerel seçimlerde partimizi en iyi şekilde temsil ettik.

Demokrat misyona inancımız tamdır. Ancak gerek yerelde gerekse de ulusal siyasi atmosferi göz önünde bulundurup, birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızla da istişare ederek Demokrat Parti İl Başkanlığı görevini bırakıyorum. Bundan sonra muhalif kimliğimi koruyarak daha etkili siyaset yapabilmek ve toplumun her kesimine ulaşabilmek adına Osmaniye Demokrasi Platformu çatısı altında siyasi faaliyetlerimize devam etme kararı almış bulunmaktayız. Bu süreçte bize destek veren başta adaylarımıza, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerimize, meclis üyesi adaylarımıza, parti delege ve üyelerimize, bize oy verip destekleyen partili partisiz tüm hemşehrilerime sonsuz teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

Demokrat Parti, Yerel Haberler, Politika, Osmaniye, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Demokrat Parti İl Başkanı İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
15:47 Lübnan Dışişleri Bakanı’ndan ateşkes umudu: Nihai karar İsrail’in Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan ateşkes umudu: Nihai karar İsrail'in
14:39 ’Ahmet Özer’ tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
22:48 Ukrayna’dan misket bombalı saldırı Ukrayna'dan misket bombalı saldırı
22:26 Ayhan Bora Kaplan’ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi Ayhan Bora Kaplan'ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi
22:02 Trabzonspor, Adana Demirspor’u 5-0 mağlup etti Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti
21:55 İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler
21:48 Naci Görür’den Malatya’daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi Naci Görür'den Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
21:42 A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantiledi A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi
21:10 Aliağa’daki Tüpraş Rafinerisi’nde patlama Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
21:08 Ümit Karan’ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu
21:05 Kadınlar 25 Kasım’da İstanbul’da Eylemde Kadınlar 25 Kasım'da İstanbul'da Eylemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 16:53:56. #1.11#
SON DAKİKA: Demokrat Parti İl Başkanı İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.