Demokrat Parti Lideri Uysal: Yargı, Yürütmenin Bir Aparatı Haline Geldi - Son Dakika
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Demokrat Parti Lideri Uysal: Yargı, Yürütmenin Bir Aparatı Haline Geldi

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye'de yargının bağımsızlığını yitirdiğini ve yürütmenin bir aparatı haline geldiğini belirtti. Uysal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin keyfi düzenler oluşturduğunu ifade etti.

21.05.2025 13:51  Güncelleme: 14:12
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Demokrat Parti Lideri Uysal: Yargı, Yürütmenin Bir Aparatı Haline Geldi
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Haber: Osman Bekar

(MANİSA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Yargı artık Türkiye'de yürütmenin bir aparatı" dedi.

Uysal, Manisa'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de siyasetin mahkeme salonlarına sıkıştığı ve "suçtan faile değil, failden suça gidildiği" bir dönemin yaşandığı belirten Uysal, bu durumun, özellikle 19 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yönelik operasyonlarla başladığını ifade etti.

Uysal, "Cumhurbaşkanının açıklamalarına bakılırsa, geçmişteki davalarda ifade ettiği gibi kendini sanırım bu davanın da savcısı olarak görüyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin keyfi bir düzen ürettiğini kaydeden Uysal, "Bir kişinin yargıyı, yürütmeyi ve yasamayı kontrol ettiği bu sistemde adaletin sağlanmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz. İktidar da bu durumu fark etmiş olacak ki, Adalet Bakanlığında bakan yardımcılarının kaldırılıp müsteşarlığın yeniden getirilmesi gibi değişikliklerle sistemin aksaklıklarını gidermeye çalışılıyor" diye konuştu.

Türkiye'de yargıya güvenin en dibe vurduğu dönemin yaşandığını söyleyen Uysal, "Yargı artık Türkiye'de yürütmenin bir aparatı" dedi.

Gültekin Uysal, partisinin Genel İdare Kurulu Üyesi Nihat Onbaşıoğlu'nun annesi Nazife Onbaşıoğlu'nun cenazesi törenine de katıldı. Uysal, Onbaşıoğlu ailesine taziyelerini iletti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Demokrat Parti Lideri Uysal: Yargı, Yürütmenin Bir Aparatı Haline Geldi - Son Dakika

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