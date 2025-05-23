Deneyap Atölyesi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Deneyap Atölyesi İlk Mezunlarını Verdi

Deneyap Atölyesi İlk Mezunlarını Verdi
23.05.2025 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilim Zeytinburnu, T3 Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğü atölyenin ilk mezunlarını verdi.

Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde Bilim Zeytinburnu'nun T3 Vakfı ile birlikte Nisan 2022 yılında başlattığı Bilim Zeytinburnu Deneyap Atölyesi ilk mezunlarını verdi.

Ülkenin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlamak için T3 Vakfı ile birlikte yola çıkan Bilim Zeytinburnu, 9 Nisan 2022 yılında başlattığı Bilim Zeytinburnu Deneyap Atölyesi'nin 36 ay süren eğitim maratonunun sonunda ilk mezunlarını vermeyi başardı.

Deneyap Teknolojileri Atölyeleri, Türkiye geneli yapılan e-sınav ve uygulama sınavından geçen 160 öğrenciyle 36 aylık eğitim sürecinden oluşuyor. Bilim Zeytinburnu Deneyap Teknolojileri Atölyesi'ne 160 öğrenciyle başladı. 24 aylık eğitimin sonunda 80 öğrenciyle eğitimlerini tamamladı. 70 öğrenciyle ise takımlaşma dönemine devam edildi. Öğrenciler, 24 aylık süreç içerisinde 11 farklı mühendislik alanında eğitimler almaya devam etti. Öğrenciler, yüz yüze alacakları eğitimlerde hafta sonu cumartesi ya da pazar günü, öğleden önce veya öğleden sonra belirlenen seanslardan birini seçerek 4 saat boyunca atölye eğitimine devam ettiler. Çevrim içi eğitimler ise hafta içi 4 saat olacak şekilde verildi. Öğrenciler bu yoğun maraton sürecinde; Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Yazılım Teknolojileri, İleri Robotik, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Yapay Zeka, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Mobil Uygulama ve Siber Güvenlik derslerine devam ettiler.

70 Öğrenci başarıyla mezun oldu

Her eğitim sonunda güncel yaşam problemleri temel alınarak sunulan esnek araştırma konuları öğrencilerin takım halinde çalışmayı, araştırma becerilerini geliştirmeyi, prototip üretmeyi ve zaman planlaması yapmayı uygulamalı olarak öğrendiler. Öğrenciler hazırladıkları projeleri ders bitiminde "Proje Şenlikleri"nde sergilediler. Ders dönemini tamamlayan öğrenciler, takımlaşma dönemine geçiş yaparak takım kurma, proje yazımı, girişimcilik eğitimleri gibi ana başlıklarla bitirme projelerini teslim edip süreci tamamladılar.

Bilim Zeytinburnu Deneyap öğrencileri final sunumunu gerçekleştirerek takımlaşma dönemini bitirdi. Yaptıkları projeleri jüri karşısına çıkararak, diğer takımlarda bulunan arkadaşlarına ve ailelerine de sergileme fırsatı buldular. 36 aylık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 70 öğrenci atölyelerden başarıyla mezun olmaya hak kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Teknoloji, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Deneyap Atölyesi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı: En büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadele Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: En büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadele
Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK’nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK'nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek
Önder Özen, Manchester City’den yaptığı ancak Beşiktaş’ın istemediği transferi ilk kez açıkladı Önder Özen, Manchester City'den yaptığı ancak Beşiktaş'ın istemediği transferi ilk kez açıkladı
Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı
Galatasaray’ın Devler Ligi’ndeki muhtemel bir rakibi daha belli oldu Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel bir rakibi daha belli oldu
Ayrılık sonrası Arda Güler’den Modric’e duygusal veda Ayrılık sonrası Arda Güler'den Modric'e duygusal veda
Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu
İBB’ye bir operasyon daha 7 kişi tutuklandı İBB'ye bir operasyon daha! 7 kişi tutuklandı
“Uzun ömrün olsun“ diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı "Uzun ömrün olsun" diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı
NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’e yeşil ışık NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e yeşil ışık

15:49
Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tekrar aday olma derdim yok“ sözlerine itiraz
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tekrar aday olma derdim yok" sözlerine itiraz
15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48’e geriledi, bu bir felaket
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48'e geriledi, bu bir felaket
14:04
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı Karar verildi
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
22:30
Damien Comolli’den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe’ye dönecek’’
Damien Comolli'den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe'ye dönecek''
22:00
Barcelona, Raphinha ile 2028’e dek ’devam’ dedi
Barcelona, Raphinha ile 2028'e dek 'devam' dedi
21:43
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez’de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim
21:23
Yüksel Yıldırım’dan Galatasaray’ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa’da oyna
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da oyna
21:03
TBMM önünde silah sesleri Defalarca ateş açtı
TBMM önünde silah sesleri! Defalarca ateş açtı
20:49
‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca çağırdığı arkadaşlarıyla polise hakaret ve tehditler savurdu
‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca çağırdığı arkadaşlarıyla polise hakaret ve tehditler savurdu
20:29
UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun golü Galatasaray’ın milli yıldızından
UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Galatasaray'ın milli yıldızından
20:13
Beşiktaş’a kötü haber 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Beşiktaş'a kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
20:11
Trump’ın Eğitim Bakanlığı’nı kapatma kararına federal yargıç engeli
Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma kararına federal yargıç engeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 16:22:04. #7.11#
SON DAKİKA: Deneyap Atölyesi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.