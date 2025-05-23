Deneyap Atölyesi İlk Mezunlarını Verdi

Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde Bilim Zeytinburnu'nun T3 Vakfı ile birlikte Nisan 2022 yılında başlattığı Bilim Zeytinburnu Deneyap Atölyesi ilk mezunlarını verdi.

Ülkenin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlamak için T3 Vakfı ile birlikte yola çıkan Bilim Zeytinburnu, 9 Nisan 2022 yılında başlattığı Bilim Zeytinburnu Deneyap Atölyesi'nin 36 ay süren eğitim maratonunun sonunda ilk mezunlarını vermeyi başardı.

Deneyap Teknolojileri Atölyeleri, Türkiye geneli yapılan e-sınav ve uygulama sınavından geçen 160 öğrenciyle 36 aylık eğitim sürecinden oluşuyor. Bilim Zeytinburnu Deneyap Teknolojileri Atölyesi'ne 160 öğrenciyle başladı. 24 aylık eğitimin sonunda 80 öğrenciyle eğitimlerini tamamladı. 70 öğrenciyle ise takımlaşma dönemine devam edildi. Öğrenciler, 24 aylık süreç içerisinde 11 farklı mühendislik alanında eğitimler almaya devam etti. Öğrenciler, yüz yüze alacakları eğitimlerde hafta sonu cumartesi ya da pazar günü, öğleden önce veya öğleden sonra belirlenen seanslardan birini seçerek 4 saat boyunca atölye eğitimine devam ettiler. Çevrim içi eğitimler ise hafta içi 4 saat olacak şekilde verildi. Öğrenciler bu yoğun maraton sürecinde; Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Yazılım Teknolojileri, İleri Robotik, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Yapay Zeka, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Mobil Uygulama ve Siber Güvenlik derslerine devam ettiler.

70 Öğrenci başarıyla mezun oldu

Her eğitim sonunda güncel yaşam problemleri temel alınarak sunulan esnek araştırma konuları öğrencilerin takım halinde çalışmayı, araştırma becerilerini geliştirmeyi, prototip üretmeyi ve zaman planlaması yapmayı uygulamalı olarak öğrendiler. Öğrenciler hazırladıkları projeleri ders bitiminde "Proje Şenlikleri"nde sergilediler. Ders dönemini tamamlayan öğrenciler, takımlaşma dönemine geçiş yaparak takım kurma, proje yazımı, girişimcilik eğitimleri gibi ana başlıklarla bitirme projelerini teslim edip süreci tamamladılar.

Bilim Zeytinburnu Deneyap öğrencileri final sunumunu gerçekleştirerek takımlaşma dönemini bitirdi. Yaptıkları projeleri jüri karşısına çıkararak, diğer takımlarda bulunan arkadaşlarına ve ailelerine de sergileme fırsatı buldular. 36 aylık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 70 öğrenci atölyelerden başarıyla mezun olmaya hak kazandı. - İSTANBUL