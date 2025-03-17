DENEYAP Proje Şenliği Coşkuyla Tamamlandı

Türkiye'nin 81 ilindeki 131 DENEYAP Teknoloji Atölyesinde aynı anda gerçekleştirilen Robotik ve Kodlama Proje Şenliği büyük bir coşkuyla tamamlandı. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, "Bugün burada gördüğümüz projeler, gençlerimizin ne kadar üretken ve çözüm odaklı olduklarını bir kez daha gösteriyor" dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından desteklenen ve Türkiye'nin 81 ilindeki 131 DENEYAP Teknoloji Atölyesinde aynı anda gerçekleştirilen Robotik ve Kodlama Proje Şenliği büyük bir coşkuyla tamamlandı. 15-16 Mart tarihlerinde yaklaşık 20 bin öğrenci, takımlarıyla birlikte hazırladıkları robotlarla, çeşitli temalar altında parkurlarda yarıştı.

Proje Şenliği çerçevesinde Eyüp DENEYAP Teknoloji Atölyesinde de düzenlenen etkinlikte T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, öğrencileri ziyaret etti ve öğrencilerin projeleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin heyecanı ve inovatif yaklaşımları, Hıdır tarafından takdirle karşılandı. Hıdır, "Geleceğin teknoloji liderlerinin yetişmesi için DENEYAP Atölyeleri'nde yürütülen eğitimler çok değerli. Bugün burada gördüğümüz projeler, gençlerimizin ne kadar üretken ve çözüm odaklı olduklarını bir kez daha gösteriyor" dedi.

Robotik ve Kodlama Eğitimi Tamamlayan Öğrenciler Projelerini Sergiledi

Şenlikte, ortaokul ve lise kategorilerindeki öğrenciler, robotik ve kodlama eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi tasarladıkları robotları ile yarıştılar. Ortaokul öğrencileri, "İz Sürücü" teması kapsamında robotlarını tasarlayarak, çizgi izleyen sensörler ile parkuru en hızlı şekilde tamamlamaya çalıştılar. Lise öğrencileri ise "Zorlu Hat" teması çerçevesinde engelleri aşarak parkuru bitirmeye odaklandılar. Her iki kategoride de öğrenciler, çözüm odaklı yaklaşım sergileyerek başarılarını gösterdiler.

DENEYAP Teknoloji Atölyelerindeki Robotik ve Kodlama eğitimini tamamlayan öğrenciler, 5-6 Nisan 2025 tarihlerinde de Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti dersleriyle eğitimlerine devam edecek. Bu dersler, öğrencilere yeni nesil teknolojiler hakkında derinlemesine bilgi kazandırmayı amaçlıyor ve öğrencilerin teknolojiye olan ilgilerini artırmaya devam ediyor olacak.

DENEYAP atölyelerinin önemi

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı tarafından yürütülen; gençlerin teknoloji ve mühendislik alanlarındaki yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan önemli projelerden biri olarak dikkat çeken DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, çocuklar ve gençlerin problem çözme ve takım çalışması gibi becerilerini geliştirmelerini sağlıyor. Robotik ve Kodlama Proje Şenliği de bu önemli projelerin bir parçası olarak, öğrencilere yeni nesil teknolojilere dair bilgi ve deneyim kazandırmak için tasarlanmış özel bir etkinliktir.

Gençleri teknolojiye yönlendirirken, aynı zamanda onları gelecek için en iyi şekilde yetiştirmeyi amaçlayan DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin 81 ilde eş zamanlı olarak yaptığı Robotik ve Kodlama Proje Şenliği, bu hedefin önemli bir adımını oluşturuyor. - İSTANBUL