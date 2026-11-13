DENİMDER'in yeni başkanı tek listeyle yapılan seçimde Bekir Dağlı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

DENİMDER'in yeni başkanı tek listeyle yapılan seçimde Bekir Dağlı oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DENİMDER\'in yeni başkanı tek listeyle yapılan seçimde Bekir Dağlı oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

DENİMDER'de tek listeyle yapılan seçimde Bekir Dağlı yeni başkan oldu. 2015'ten bu yana görev yürüten Fatih Işık'ın yeniden aday olmamasıyla görev devri törenle yapıldı; hizmet sürekliliği vurgulandı.

Denizli İmam Hatip Mezunları Derneğinde (DENİMDER) 2015 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren Fatih Işık, yeniden aday olmama kararının ardından görevini Bekir Dağlı'ya devretti.

Denizli İmam Hatip Mezunları Derneğinde (DENİMDER) 11 yıldır başkanlık görevini yürüten Fatih Işık'ın yeniden aday olmama kararıyla yönetimde yeni bir dönem başladı. Tek listeyle gerçekleştirilen seçimde Bekir Dağlı derneğin yeni başkanı oldu. Seçimin ardından dernek binasında düzenlenen devir teslim töreninde eski ve yeni yönetim bir araya gelirken, hizmetlerin sürekliliği ve dayanışma mesajları öne çıktı.

2015 yılından bu yana sürdürdüğü başkanlık görevini devreden Fatih Işık, imam hatip camiasına hizmet etmekten büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyelerine ve derneğe destek veren gönüllülere teşekkür eden Işık, başkanlık görevinden ayrılmasının camiayla olan bağını değiştirmeyeceğini vurguladı. Işık, "Unutulmamalıdır ki görevler gelip geçicidir; önemli olan gönül bağı ve hizmet aşkıdır. Bizler de bundan sonra aynı inanç ve samimiyetle camiamızın yanında olmaya ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"BEN DEĞİL, BİZ DİYEREK ÇALIŞACAĞIZ"

DENİMDER'in yeni Başkanı Bekir Dağlı ise görevi devraldığı törende, Fatih Işık'ın başkanlığı döneminde derneğe kazandırdığı çalışmalar ve hizmetler için teşekkür etti. Geçmiş dönemde oluşan birlik ve beraberlik ortamını koruyarak derneğin faaliyetlerini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Kendisine duyulan güvenin önemli bir sorumluluk olduğunu belirten Dağlı, "Benim için asıl güç, birlik ve beraberliğimizdir. Yeni dönemde de 'ben' değil 'biz' diyerek derneğimize ve üyelerimize en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışacağız. İmam hatip mezunları ve mensupları olarak büyük bir aileyiz. Bu ailenin her ferdi bizim için çok önemli" dedi.

Dağlı, yönetim kurulu üyelerinin ve dernek gönüllülerinin desteğiyle ortak hedefler doğrultusunda hareket edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerFatih IşıkEğitimGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek Bakan Uraloğlu tarih verdi 2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Türkiye’nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda 3 ay süre verildi Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! 3 ay süre verildi
8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar Afyon’dan gönderildi 8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
Fatma Şahin, “Savaş çıkacak“ diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı Fatma Şahin, "Savaş çıkacak" diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı
13:44
Ömer Sarıgül’den kardeşi Emir Sarıgül’le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
13:25
Lodos İstanbul’da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00’e kadar sürecek
Lodos İstanbul'da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00'e kadar sürecek
13:11
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika’da General KIZILELMA’yı yakından inceledi
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika'da! General KIZILELMA'yı yakından inceledi
13:06
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 14:22:54. #7.12#
SON DAKİKA: DENİMDER'in yeni başkanı tek listeyle yapılan seçimde Bekir Dağlı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android