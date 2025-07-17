Deniz Kuvvetleri'nde Kadın Subay Gücü - Son Dakika
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Deniz Kuvvetleri'nde Kadın Subay Gücü

Deniz Kuvvetleri\'nde Kadın Subay Gücü
17.07.2025 12:32
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Türk Deniz Kuvvetleri'nde kadın subaylar, kritik görevlerle ordunun deniz gücünü artırıyor.

KOCAELİ (İHA) – Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın subaylar, savaş gemilerinde üstlendikleri kritik görevlerle zorlukların üstesinden başarıyla geliyor.

Mavi Vatan'ın güvenliğinde önemli rol üstlenen Türk Donanması, modern savaş gemileri ve nitelikli personeliyle dikkat çekiyor. Bu muharip gemilerde görev yapan kadın subaylar; savaş harekatı, mühimmat yönetimi, eğitim ve idari sorumluluklar gibi birçok alanda aktif şekilde görev alıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 200'ün üzerinde rütbeli kadın personel görev yapıyor.

Kadın subaylar, savaş gemilerinde görev alarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizlerdeki gücüne güç katıyor. Erkek meslektaşlarıyla omuz omuza çalışan kadın personel, askerlik ve denizciliğin tüm zorluklarına başarıyla göğüs geriyor.

"Böyle bir göreve sahip olmaktan dolayı kıvanç duymakta ve ayrıcalıklı hissetmekteyiz"

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Teğmen Ecehan Erbaş, kadınların orduda gösterdiği başarının altını çizerek, "Deniz kuvvetleri, disiplinin, liyakatin ve özverinin esas alındığı, aynı zamanda kadın erkek eşitliğinin en somut şekilde yaşandığı bir kurumdur. Son derece meşakkatli meslekler olan askerlik ve denizcilik mesleklerini birlikte icra ettiğimiz ve adeta yaşam biçimimiz haline gelen böyle bir göreve sahip olmaktan dolayı kıvanç duymakta ve ayrıcalıklı hissetmekteyiz" dedi.

"Hayallerinizin peşinden gidin"

İçinde vatan sevgisi taşıyan genç Türk kadınlarına da seslenen Teğmen Ecehan Erbaş, "İçinde vatan sevgisi taşıyan genç Türk kadınlarına şunu söylemek isterim; hayallerinizin peşinden gidin. Çünkü Türk kadını Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığı ilhamla hedeflerine ulaşacak kabiliyete ve güce sahiptir. Bizler burada görevimizin başındayız. Sizi de bu güçlü ailenin bir parçası olarak görmekten mutluluk ve kıvanç duyarız" şeklinde konuştu.

"Disiplin anlayışları ve liderlik vasıflarıyla ön plana çıkmaktadırlar"

Deniz Albay Arda Ceylan ise kadın subayların görev kapsamını şöyle anlattı:

"Deniz kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan kadın personel deniz harekatı, mühendislik, eğitim, idari, lojistik ve teknik dahil tüm alanlarda aktif olarak rol almakta. Harekatın tüm boyutlarında ve komuta kademesine kadar geniş bir yelpazede sorumluluk üstlenmektedirler. Kadın personel muharip, yüzer ve uçar unsurlarıyla karargahlarda görev alarak askerlik ve denizciliğin tüm zorluklarını başarıyla omuzlamakta, uzmanlık alanlarındaki bilgi birikimleri, disiplin anlayışları ve liderlik vasıflarıyla ön plana çıkmaktadırlar. Özetle deniz kuvvetlerinde görevli kadın personelimiz bugün denizde, karada ve havada her alanda varlık göstermekte, üstlendikleri kritik görevleri başarıyla yerine getirerek toplumumuza ilham kaynağı olmaktadırlar"

"Hem büyük bir gurur hem de yüksek bir sorumluluk demek"

Kadın bir subay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri saflarında yer almanın gurur verici olduğunu ifade eden Teğmen Şeyda Yıldırım, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kadın subayı olarak görev yapmak hem büyük bir gurur hem de yüksek bir sorumluluk demek. Bu üniformayı taşıyarak sadece bir meslek icra etmiyor, aynı zamanda vatan sevgisini, disiplin anlayışını ve fedakarlığı yaşam biçimi haline getiriyoruz. Kadın personel olarak erkek meslektaşlarımız da eşit şartlarda görev yapıyor, bilgi, yetenek ve kararlılıkla aynı hedefe birlikte yürüyoruz. Böyle bir ortamda görev yapmak hem kişisel gelişimimiz hem de Türk kadının gücünü göstermek açısından çok kıymetli" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Türk Deniz Kuvvetleri, Politika, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Deniz Kuvvetleri'nde Kadın Subay Gücü - Son Dakika

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