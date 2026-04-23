Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Gemileri 23 Nisan\'da ziyarete açıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı çeşitli deniz unsurları, Muğla'nın turistik ilçelerinde halkın ziyaretine açıldı.
Etkinlikler çerçevesinde, TCSG-65 Botu ile TCG Zıpkın Hücum Botu Fethiye Belediye İskelesi'nde, TCSG-310 Botu Marmaris Belediye İskelesi'nde vatandaşların ziyaretine açıldı. TCG Tufan Hücum Botu Marmaris Cruise Port Limanı'nda, TCSG-106 Botu ise Bodrum Limanı'nda ziyarete açıldı.
Saat 09.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlar, askeri gemileri yakından inceleme fırsatı bulurken, görevli personelden gemilerin özellikleri ve faaliyetleri hakkında bilgi veriyor. - MUĞLA
