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Denizcilik İş Birlikleri Güçleniyor

Denizcilik İş Birlikleri Güçleniyor
31.07.2025 17:37
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BEÜ Rektörü Özölçer, Piri Reis Üniversitesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, denizcilik alanındaki iş birliklerini güçlendirmek amacıyla Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ı ziyaret etti.

Piri Reis Üniversitesinde gerçekleşen ziyarette; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, BEUN Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Çelikoğlu, Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, Karadeniz Ereğli Ticaret Odası Başkanı Oğuz Ünlüer, iki üniversiteden akademik ve idari personel ile İMEAK Deniz Ticaret Odası temsilcileri yer aldı.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca ve İMEAK Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin denizcilik alanında gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde yürüttüğü nitelikli çalışmaları ve bilimsel katkıları büyük bir takdirle takip ettiklerini belirtti. BEUN'un sahip olduğu zengin akademik birikim, donanımlı akademik kadro ve yenilikçi yaklaşımıyla denizcilik eğitimi alanında saygın bir yere sahip olduğuna vurgu yaptılar. Üniversitenin bu başarılarının ardındaki vizyoner yönetim anlayışı için Rektör Özölçer'e teşekkür eden Prof. Dr. Arıca ve Başkan Kıran tüm Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesine çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşmede BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, nazik misafirperverliğinden dolayı Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'a teşekkürlerini iletti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiği akademik başarılar hakkında bilgi veren Rektör Özölçer, "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak denizciliği yalnızca bir sektör değil; önemli strateji ve köklü bir medeniyet unsuru olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonunda denizciliğin yerinin oldukça önem arz ettiğini biliyor; öğrencilerimizin bu alanda hem teorik hem de uygulamalı açıdan güçlü bir donanıma sahip olmasını hedefliyoruz. Nitekim bu ilkemiz doğrultusunda Denizcilik Fakültemizin sahip olduğu güçlü altyapı, bilgi birikimi ve deneyimli akademik kadrosuyla sektöre yön verecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle değerli iş birliklerinden ve denizcilk alanına sağladıları önemli katkılardan dolayı Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tamer Kıran'a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" sözlerini dile getirdi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerin iletilmesi ve günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizcilik İş Birlikleri Güçleniyor - Son Dakika

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