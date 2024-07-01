1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Aliağa\'da Kutlandı

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Türkiye'deki liman kullanımının ve Türk kara sularındaki ticaretin Türk vatandaşları tarafından yapılmasını sağlayan Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü Aliağa'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar, Aliağa Liman Başkanı Burak Bulut ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek'in Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören esnasında balıkçı tekneleri deniz şehitleri anısına siren çalarken römorkörler tarafından yapılan su gösterileri programa renk kattı.

Deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakıldı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından protokol üyeleri denize açıldı. Törene katılan Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve beraberindekiler deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

Kutlama programı, Aliağa sahilinde organize edilen etkinliklerle devam etti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören etkinlikler de kürek çekme, halat çekme, motor, yüzme ve el incesi atma yarışmaları eğlenceli görüntülere sahne oldu. Yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödüllerini Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek takdim etti. Jet Ski ve flyboard gösterileri ise etkinliklere renk kattı. - İZMİR