Denizde 24 gün sürüklendi, ketçap yiyerek hayatta kaldı - Son Dakika
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Denizde 24 gün sürüklendi, ketçap yiyerek hayatta kaldı

20.01.2023 14:26
Denizde 24 gün sürüklendi, ketçap yiyerek hayatta kaldı

Karayip Denizinde tekneyle sürüklenen 47 yaşındaki Dominikli Elvis Francois, 1 şişe ketçap, sarımsak tozu ve et suyu tabletleri yiyerek 24 gün boyunca hayatta kalmayı başardı.

Karayip Denizinde tekneyle sürüklenen 47 yaşındaki Dominikli Elvis Francois, 1 şişe ketçap, sarımsak tozu ve et suyu tabletleri yiyerek 24 gün boyunca hayatta kalmayı başardı.

Karayip Denizi'nde yer alan Saint Martin Adasındaki limanda Aralık ayında bir tekneyi tamir etmeye çalışan Elvis Francois, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Denizcilik bilgisi olmayan ve açık denizde sürüklenen Francois, telefon çekmediği için yardım isteyemedi. Günlerce denizde sürüklenen 47 yaşındaki Francois, 24 gün boyunca 1 şişe ketçap, sarımsak tozu ve et suyu tabletleri yiyerek hayatta kaldı. Yelkenlinin gövdesine "yardım" yazan Francois, 15 Ocak'ta ayna kullanarak bir uçağa güneş ışınlarını yansıtıp dikkat çekmeyi başardı. Uçak mürettebatı durumu Kolombiya donanmasına bildirdi. Donanmanın irtibat kurduğu bir ticari gemi, denizde yaklaşık 1 aydır sürüklenen Francois'i kurtararak liman kenti Cartagena'ya getirdi. Francois sağlık kontrolünden geçirilirken, ülkesine dönüşü için göçmenlik birimi ilgili süreci başlattı.

"Bir noktada umudumu yitirdim"

Franscois, "Teknede yiyecek yoktu. Ketçap, sarımsak tozu ve et suyu tabletleri vardı. Et suyu tabletlerini suyla karıştırıp içtim. Oturup beklemekten başka yapacak bir şeyim yoktu. Bir noktada umudumu yitirdim ve ailemi düşündüm. Donanmaya teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı bu hikayemi anlatamayacaktım" diye konuştu. - BOGOTA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Denizde 24 gün sürüklendi, ketçap yiyerek hayatta kaldı - Son Dakika

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