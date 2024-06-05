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Denizden balık değil çöp çıktı

GİRESUN - Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Giresun Valiliği himayelerinde Giresun Belediyesi iş birliği ile Dünya Çevre etkinliği düzenlendi. Protokol ve öğrenciler sahilde çöp toplarken bazı vatandaşların ise umursamadan yüzmeleri dikkat çekti.

Giresun Belediye Plajında düzenlenen etkinliğe Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkan Yardımcısı Fazıl Kulaklı, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Jandarma Albay Özgür Özer, daire amirleri, Sivil Toplum Kuruluşları ile öğrenciler katıldı.

Düzenlenen etkinlikte Giresun Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma ekipleri denizde çöp topladı. Sahilde ve denizde toplanan çöpler ayrıştırılarak çöp kutularına konuldu.

Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, "Yaşanabilir daha temiz bir dünya için gayret göstermek durumundayız. Bu konuda insanoğlu olarak sorumluluklarımız var. Yine sürdürülebilir kalkınmanın prensiplerine uygun olarak hareket edeceğiz. Giresun'un eşsiz güzelliklerini temiz tutmak için çaba harcayalım. Ayrıca denizden çıkanlar bizleri şaşırttı. Oysaki denizden sadece balık çıkması lazım ama her şey çıkıyor maalesef. Buz insanoğlu olarak sorumluluğumuzu yerine getirmediğimizi gösteriyor" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından protokol üyeleri ve öğrenciler sahilde ellerinde çöp torbalarıyla çöp toplarken, bazı vatandaşların umursamadan denizde yüzmeleri ise dikkat çekti.