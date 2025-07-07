Denizden Batık Tekne Çıkardı - Son Dakika
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Yerel

Denizden Batık Tekne Çıkardı

Denizden Batık Tekne Çıkardı
07.07.2025 10:26
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Erhan Uludağ, Konyaaltı Sahili'nde batık bir tekne bulup kıyıya çıkardı, deniz altındaki kirlenmeye dikkat çekti.

Konyaaltı Sahili'nde pandemi döneminde deniz altından atıkları çıkartmaya başlayan Erhan Uludağ, sahilde temizlik yaptığı sırada karşılaştığı manzara ile hayrete düştü. Uludağ, kıyıya birkaç metre mesafede batık halde karşılaştığı kayığı kıyıya çıkardı.

Antalya'da ağır vasıta şoförlüğü yaparken pandemi döneminde başladığı ve tüpsüz dalış yaparak yaklaşık 5 yıldır denizden metal atık çıkaran Erhan Uludağ isimli vatandaş bu kez deniz dibinde karşılaştığı manzara ile şaşkına döndü. Palet ve gözlüğüyle tüpsüz dalış yaparak denizden çıkardığı metalleri geri dönüşüme veren Uludağ, hafta sonunda dalış yaptığı Konyaaltı Sahili'nde kıyıya yaklaşık 5-6 metre mesafede batmış ve ters dönmüş bir fiber balıkçı sandalı ile karşılaştı. Sahilde bulunan vatandaşların yardımıyla batık haldeki sandalı kıyıya çeken Uludağ, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler batık teknenin sahibine ulaşmak için araştırma başlattı.

Deniz dibinden bu kez tekne çıkardı

Denizin altından metal, lastik gibi atıkları görmeye alışkın olduğunu ancak ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyleyen Erhan Uludağ, "Pandemide bu metal atıkları keşfettim ve çıkarmaya devam ediyorum. Bugün de tuhaf bir olayla karşılaştık, kıyıya yaklaşık 4-5 metre uzaklıkta böyle bir tekne buldum. Denize giren vatandaşlar için çapası çok tehlikeliydi. Vatandaşlarımızın ayağı veya herhangi bir yeri zarar gelmesin diye bunu dışarı aldık ve yetkililere haber verdik. Bizde şaşırdık, denizde böyle bir ters dönmüş bir tekneyi dışarıya çıkardık. Deniz dibinde aşırı şekilde metal atıklar ve kirlilik var" dedi.

"Geçen sene deniz dibinden 85 ton metal atık çıkardım"

5 yıldır deniz dibinden atıkları çıkarmayı sürdürdüğünü belirten Uludağ, "Geçen sene deniz dibinden 85 ton metal atık çıkardım. Burası Antalya'nın en güzel sahili, gerçekten durum içler acısı. Suyun altında inanılmaz metal atıklar ve tehlikeli atıklar var. Benim gücüm yettiği kadar sosyal sorumlu projesi altında bu metalleri de geri dönüşüme kazandırıp hem doğamızı temizlemeye çalışıyorum. Denizimizi, sahilimizi lütfen temiz tutalım, duyarlı olalım. Denize bir şey atmayalım. Denizin üstü temiz, ama keşke altıda temiz olabilse. Aşırı şekilde tehlikeli metal atıklar var. Günlük 350-400 kiloya kadar atık çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.

"Farkındalık oluşturmak için çıkartıyorum"

5 yılda 200 tondan fazla atığı Konyaaltı Sahili'nden çıkardığını söyleyen Uludağ, "Beş sezonda 200 tonu fazlasıyla geçmiştir. Ben bunu sadece doğa ve kendim için değil, bir farkındalık oluşturmak için yapıyorum. Geri dönüşümü olan atıkları tesislere gönderiyorum. Denizden yaklaşık 200 ton metal atık çıkardım. Farkındalık olması için, doğa için bir şeyler yapmak isterim. Ayrıca buradan vatandaşlara da seslenmek istiyorum, kendinize bir iyilik yapın denize bir şey atmayın" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizden Batık Tekne Çıkardı - Son Dakika

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