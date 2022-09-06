Karadeniz'de palamut bereketi! Fiyatı hem esnafı hem de vatandaşı sevindirdi - Son Dakika
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Karadeniz'de palamut bereketi! Fiyatı hem esnafı hem de vatandaşı sevindirdi

06.09.2022 20:09

Zonguldak'ta av yasağının kalktığı Karadeniz'de palamut bolluğu yaşandı. Tezgahlarda palamudun tanesi 70 liradan alıcı buldu. Fiyatların önümüzde ki günlerde daha da düşeceği belirtildi.

Zonguldak'ta denizlerde 1 Eylül'de av yasağının kalkmasının ardından denizlerden palamut fışkırdı. Dün tanesi 100 TL'den satılan palamut bugün tezgahlarda 70 TL'den satıldı. Palamudun fiyatının uygun olması hem esnafı hem de vatandaşı memnun etti. Fiyatların önümüzde ki günlerde daha da düşmesi bekleniyor.

Denizden palamut fışkırdı, bolluk fiyata yansıdı

"DENİZLERDE BEREKET VAR"

Balıkçı Oktay Ertürk, "Bu sene bolluğumuz var. Palamudumuz, çinekopumuz ve istavritimiz var. Hamsimiz de olur. Bu sene bolluk var. Palamudun şu anda bir tanesi 1 kiloya yakın geliyor 70 TL. 100 TL'den 70 TL'ye düşürdük. İlerleyen zamanlarda biraz daha düşer. Geçen sene hiçbir şey olmadı bu sene olur. Palamut erken başladı. Bu sene vatandaş bol palamut yer. Çinekop da yer fiyatlar da düşer. Bu sene denizde bereket var" dedi.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Eylül, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karadeniz'de palamut bereketi! Fiyatı hem esnafı hem de vatandaşı sevindirdi - Son Dakika

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