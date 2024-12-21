Denize Düşen Karaca Kurtarıldı

Yerel

Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme: Hastane ve şirketlere kayyum

Kışın en soğuk günleri kapıda

Ünlü oyuncu için Kızılcık Şerbeti\'ne veda zamanı

Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gelen bir mesaj ortalığı karıştırdı

Dybala için bir Süper Lig devi daha devrede

Inter\'e Hakan\'dan sonra bir Türk daha

Ligin zirvesindeki Türk teknik direktör istifa etti

Denize düşen karaca ekipler tarafından kurtarıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde denize düşen karaca belediye ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sahil bölgesinden geçen vatandaşlar, bir karacanın denizde yüzdüğünü fark etti. Vatandaşlar durumu Cide Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Cide Belediyesi ekipleri, Karayolları ekipleri ile birlikte denize düşen karacayı kurtararak karaya çıkarttı.

Ekipler daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler tarafından alınan karacanın yapılacak sağlık kontrolünün ardından yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.