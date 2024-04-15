Denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yasağı başladı

Denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için 1 Eylül'e kadar sürecek yasak bugün itibari ile başladı.
Su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanılması, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla 'Denizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 5/1 Numaralı Tebliğ' ile su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar başladı.
Konuyla ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Ağustos 2023 gecesi İstanbul Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda katıldığı törenle açılışı yapılan 2023-2024 balıkçılık av sezonu yarın (15 Nisan) sona erdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023-2024 balıkçılık av sezonunun başta hamsi olmak üzere birçok türün avcılığı açısından bereketli geçtiğini bildirdi. Yumaklı, 1 Eylül 2023 tarihinde başlayıp 15 Nisan 2024 Pazartesi günü sona erecek balıkçılık sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 15 Nisan'da başlayan denizlerdeki av yasağının, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini (gırgır ve trol) kapsayacağını vurgulayan Yumaklı, kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıların ise bu yasaktan muaf olduğunu ve avcılık yapmaya devam edebileceklerini belirtti. 'Ayrıca 4,5 ayı kapsayacak bu dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçılar, Bakanlıktan izin almak ve belirlenen kurallara uymak koşuluyla kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapabilecektir.' ifadesini kullanan Bakan Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu: '2023-2024 balıkçılık av sezonu başta hamsi olmak üzere birçok türün avcılığı açısından bereketli geçti. Halkımızın sofralarındaki yerini alan avcılık ürünleri, aynı zamanda ihracata da yoğun olarak konu edilmiş ve ülkemize döviz girdisi sağladı. Av yasağının uygulandığı sürede, küçük ölçekli balıkçıların yakaladıkları ve yetiştiriciliği yapılan balıklarla yaz sezonu boyunca halkın balık ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak imkan bulunuyor" ifadelerine yer verildi. - AYDIN
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