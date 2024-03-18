Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Çal ve Çivril'i ziyaret etti - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Çal ve Çivril'i ziyaret etti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Çal ve Çivril\'i ziyaret etti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çal ve Çivril ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla kucaklaştı. Başkan Zolan, yapılan çalışmaların birlikte gerçekleştirildiğini ve Denizli'nin kazananı olmaya devam edeceğini belirtti.

18.03.2024 11:48  Güncelleme: 11:55
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Çal ve Çivril'i ziyaret etti. İlçelerde coşku ile karşılanan Zolan: "Yaparsak yine birlikte yaparız el ele verdik mi aşamayacağımız engel varamayacağımız hedef yoktur. İnşallah kazanan Denizli'miz olmaya devam edecek" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çal ve Çivril ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla kucaklaştı. Başkan Zolan'ın Çivril ilçesinin Kıralan Mahallesi ile başlayan ziyaretine Cumhur İttifakı Çivril Belediye Başkan Adayı Gürcan Güven, AK Parti Çivril Başkanı Halil Ertuğrul ve beraberindekiler katıldı. Burada hemşehrileri ile dertleşen Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra Çıtak Mahallesi, Kavakköy Mahallesi, Gürpınar Mahallesi ve Işıklı Mahallesi'ni ziyaret etti. Gittiği her mahallede coşku içinde karşılanan Başkan Zolan vatandaşlarla kucaklaşıp esnafı ziyaret etti. Işıklı Mahallesi'nde doğanın güzellikleriyle iç içe olan Işıklı Millet Bahçesi'ni de ziyaret ederek bir süre incelemede bulunan Başkan Osman Zolan daha sonra Gümüşsu Mahallesi'nde hemşehrileriyle bir araya geldi.

Atıksu arıtma tesisi işletmesi Büyükşehir DESKİ'de

Başkan Zolan Çivril ilçe ziyaretinin ardından Çal ilçesinde Çal 3. Etap Toplu Konutları'ndaki atıksu arıtma tesisi işletmesinin Büyükşehir Belediyesi DESKİ'ye devredilmesi programına katıldı. Başkan Zolan'a Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, AK Parti Çal İlçe Başkanı Alper Çağatay Halatçı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizli'nin 19 ilçesi 616 mahallesinde hizmet destanları yazdıklarını belirten Başkan Osman Zolan, güzel karşılamalarından dolayı tüm hemşehrilerine teşekkür etti. Denizli'yi daha ileri ve güzele götürmek için hep beraber gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Yaparsak yine birlikte yaparız el ele verdik mi aşamayacağımız engel varamayacağımız hedef yoktur. İnşallah kazanan Denizli'miz olmaya devam edecek. Her şey sizler için" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Çal ve Çivril'i ziyaret etti - Son Dakika

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