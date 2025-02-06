Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki Depremzede Çocuklara Müzik Desteği Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki Depremzede Çocuklara Müzik Desteği Sağladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş depremlerinin yıldönümünde, Hatay Defne Toygarlı Gazipaşa Ortaokulu’nda eğitim gören çocuklara enstrüman hediye ederek onların yüzlerini güldürdü. Belediye yetkilileri, okul ziyaretinde dayanışma örneği sergiledi.

06.02.2025 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da depremzede çocukların yüzünü güldürdü

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan Toygarlı Gazipaşa Ortaokulu Müzik sınıfına enstrüman desteğinde bulunarak okulda eğitim gören çocukların yüzünü güldürdü.

Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıldönümünde Denizli Büyükşehir Belediyesi, depremden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Hatay'a elini uzattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Ufuk Tarakçıoğlu, İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, şube müdürleri ve personelden oluşan heyet, depremin ikinci yıldönümünde Hatay Defne Toygarlı Gazipaşa Ortaokulu'nu ziyaret ederek, okulda bulunan öğrenci ve öğretmenlere unutamayacakları güzel bir sürprizle dayanışma örneğini sergiledi. Okulda bulunan müzik sınıfının enstrüman ihtiyacı olduğunu öğrenen Denizli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun talimatıyla müzik aletlerini temin ederek, okulda eğitim gören çocuklara hediye etti.

Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür

Hatay Defne Toygarlı Gazipaşa Ortaokulu Müdürü Ersen Keser, depremin ilk anından itibaren kendilerini yalnız bırakmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Bizleri yalnız bırakmadınız, çocuklarımız için çok önemli bir ihtiyacı karşıladınız. Sizlerin nezdinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Gazipaşa, Toygarlı, Denizli, Eğitim, Yerel, Yaşam, Defne, Müzik, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki Depremzede Çocuklara Müzik Desteği Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 02:18:14. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki Depremzede Çocuklara Müzik Desteği Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.