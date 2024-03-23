Denizli Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka Mahallesi'nde iftar sofrası düzenledi - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka Mahallesi'nde iftar sofrası düzenledi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka Mahallesi\'nde iftar sofrası düzenledi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği iftar sofrası geleneğini Karşıyaka Mahallesi'nde sürdürdü. Başkan Zolan, yapılan güzelliklerin sadece hizmet olduğunu vurguladı.

23.03.2024 12:47  Güncelleme: 12:52
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Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği iftar sofrası geleneği Karşıyaka Mahallesi ile devam etti. Bugüne dek Karşıyaka Mahallesi'nde ve kent genelinde pek çok güzellik yaptıklarını vurgulayan Başkan Zolan, "Biz sadece ve sadece hizmet ettik" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftar sofrası geleneği bu kez Karşıyaka Mahallesi'ne taşındı. Karşıyaka Kapalı Pazaryeri'nde kurulan iftara Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, AK Parti Pamukkale Belediye Başkan adayı Halil Pekdemir ile binlerce mahalle sakini katıldı. İftara katılanların tek tek ramazanlarını tebrik eden Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan ezanın okunmasıyla binlerce vatandaşla birlikte dua edip oruçlarını açtı. Başkan Osman Zolan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geleneksel olarak her sene Karşıyaka Mahallesi'nde gönül sofrasında hemşehrileriyle buluştuğunu söyledi. Karşıyaka'da bugüne dek pek çok hizmeti yerine getirdiklerini anlatan Başkan Zolan, altyapı, üstyapı, doğalgaz, kapalı pazar yeri, park ve spor alanları olmak üzere pek çok konuda Karşıyakalı hemşehrilerinin yaşam standartlarını daha ileriye ve güzele taşıdıklarını belirtti.

"Biz sadece ve sadece hizmet ettik"

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Her mahalleye gitmek istiyoruz. 616 mahalle var ama günümüz sınırlı. Gidemediğimiz mahallelerdeki hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum, ramazanlarını tebrik ediyorum. İnşallah bir gün, bir yerde bir araya gelmeyi Allah'ım nasip etsin. Şehrimizde bugüne kadar birçok güzellikler yaptık, birçok sorunları çözdük. Her gün bir işin başındayız. Bundan sonrada Denizli'mizde daha da güzel işler yapmayı Allah'ım nasip etsin. Biz sadece ve sadece hizmet ettik. Kavga etmedik, işimizi ihmal etmedik, şov yapmadık. Bundan sonra da aynı anlayışla vatandaşlarımız takdir eder, Allah'ım nasip ederse yolumuza devam edeceğiz. Denizli'mizin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka Mahallesi'nde iftar sofrası düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka Mahallesi'nde iftar sofrası düzenledi - Son Dakika
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