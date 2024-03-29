Denizli Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Vatandaşları İftar Sofrasında Buluşturdu

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Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde vatandaşları aynı sofrada buluşturduğu iftar sofrası Akvadi'de kuruldu. Tüm hemşehrilerinin ramazanını tebrik eden Başkan Zolan, "Biz bugüne kadar Denizli'mize sadece ve sadece hizmet ettik" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayında her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftar sofrası Aktepe Mahallesi'nde bulunan Akvadi ile devam etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftara Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhur İttifakı'nın AK Partili Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, mahalle muhtarları ve binlerce mahalle sakini katıldı. İftar öncesi alana gelerek vatandaşların ramazanlarını tebrik eden Başkan Zolan ezanın okunmasıyla hep birlikte dua edip oruçlarını açtı. İftarın ardından vatandaşlara seslenen Başkan Zolan, "Ramazan ayımız hepimize mübarek olsun. Yaptığımız dualar, ibadetler ve hayırları Allah'ım kabul etsin inşallah. 11 ayın sultanı ramazan ayımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Allah'ım hepimizi Kadir Gecesi'ne kavuştursun ve Ramazan Bayramımızı birlikte kutlamayı bizlere nasip etsin" diye konuştu.

"Her şeyin hayırlısını dua ediyoruz"

Denizli'de hizmet destanları yazamaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, şöyle konutu: "İnşallah sizlerin taleplerini en üst seviyede karşılamak noktasında gayret ediyoruz. Bu bölge Denizli'mizin en güzel yerlerinden birisi haline geldi. Parklarıyla, altyapısıyla, üstyapısıyla sizlere yakışır hale geldi. Allah'ım kaza bela vermeden çocuklarınızla, sevdiklerinizle birlikte burada sağlıklı, hayırlı bir ömür sürün. Biz bugüne kadar Denizli'mize sadece ve sadece hizmet ettik. İnşallah bundan sonra da Allah nasip ederse, siz de uygun görürseniz hizmet etmeye devam edeceğiz. Her şeyin hayırlısını dua ediyoruz. Allah'ım hayırlısını verecektir." - DENİZLİ