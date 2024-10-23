Denizli'de 29 Ekim Coşkusu: Cumhuriyet Bayramı İçin Özel Koreografi

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400 öğrenciden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel koreografi

Cumhuriyet'in 101. yılında Denizli kırmızı beyaza bürünecek

Cumhuriyet Şehri Denizli mottosuyla kutlama programları başlatıldı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının tüm kenti sarması ve vatandaşların 101. yıl coşkusunu doyasıya yaşaması için kentte seferberlik ilan etti. "Cumhuriyet Şehri Denizli" mottosuyla başlatılan kutlama programları 400 lise öğrencisinin yer aldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel koreografi ile başladı. Gösterinin ardından on binlerce vatandaşa Türk bayrağı hediye edilmeye başlandı.

Konserlerden spor turnuvalarına, sergilerden film gösterimlerine Cumhuriyet coşkusunun dolu dolu yaşanması için 9 günde 34 ayrı etkinlik düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların 101. yıl coşkusunu doyasıya yaşaması için kentte seferberlik ilan etti. Bu kapsamda "Cumhuriyet Şehri Denizli" mottosuyla başlatılan kutlama programları Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 400 öğrencinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel koreografisi ile start aldı. Koreografide 'Cumhuriyet Şehri Denizli' yazısı oluşturulurken Delikliçınar Meydanı'nda düzenlenen görsel şölene Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli ve vatandaşlarda eşlik etti. Dron ile görüntülenen koreografi büyük beğeni toplarken, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da koreografi esnasında gençlerin arasına katılarak bu muhteşem gösteride yerini aldı. Marşlar eşliğinde coşkuyla sunulan özel koreografinin ardından burada gençlere seslenen Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Cumhuriyetin aydınlığına inanan ve emek vererek güzel bir gösteri hazırlayan öğrenci, öğretmen ve idarecileri kutladı. Başkan Çavuşoğlu, "Bugün burada olmamızın en büyük mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıktığınız için hepinizi minnet ve şükranla teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" dedi.

"Cumhuriyet; geleceğe umutla bakmak, yarınlarda birlikte kardeşçe yaşamaktır"

Başkan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu güzel yolculuğumuzda bizlerin köyünden çıkıp karpuz kamyonu kasasından gelip bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı olmamı sağlayan Cumhuriyetimizi bu güzel haftasında sürecek güzel etkinliklerle hep beraber kutlayacağız. Çünkü bizi biz yapan, bizi var eden en önemli şeydir Cumhuriyet. Cumhuriyet varlık sebebimizdir; kadınımızla erkeğimizle, gencimizle yaşlımızla yan yana olabilmektir, geleceğe umutla bakmak, yarınlarda birlikte kardeşçe yaşamaktır. Bu sene Cumhuriyeti bir hafta boyu sürecek konserlerimizle, yarışmalarımızla, tiyatro gösterilerimizle, Cumhuriyet Koşusu ve sanat etkinlikleri ile hep birlikte coşku ile kutlayacağız. İyi ki varsınız, iyi ki Cumhuriyet var" ifadelerini kullandı. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu daha sonrasında gençlerle sohbet etti, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Denizli'de yer gök kırmızı-beyaz olacak

Gösterinin ardından Başkan Çavuşoğlu ve Büyükşehir Belediyesi personeli Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıldönümünün kentte coşku içinde kutlanması için on binlerce vatandaşa Türk bayrağı hediye etmeye başladı. İlk etapta Başkan Çavuşoğlu ve beraberindekiler Gazi Bulvarı'nda esnaf ve vatandaşa başlarken, Lise Caddesi, Atatürk Caddesi, İstiklal Caddesi'nde de Büyükşehir Belediyesi personeli ay yıldızlı bayrak dağıtımına başladı. 29 Ekim'e dek kentin pek çok noktasında esnaf ve vatandaşa bayrak dağıtımının süreceği ifade edildi.