Denizli'de 3 bin 500 öğrenci Anadolu masallarıyla buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de 3 bin 500 öğrenci Anadolu masallarıyla buluşuyor

21.04.2022 12:41

- Denizli'de 3 bin 500 öğrenci Anadolu masallarıyla buluşuyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı masal şenliği başladı Denizli'de masal öğretmenlerinin katıldığı 30 öğretmen ve 2 öğrencinin aktif masal anlatımları ile farklı atölye çalışmalarında 3 bin 500 öğrenci Anadolu Masalları...

- Denizli'de 3 bin 500 öğrenci Anadolu masallarıyla buluşuyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı masal şenliği başladı

DENİZLİ - Denizli'de masal öğretmenlerinin katıldığı 30 öğretmen ve 2 öğrencinin aktif masal anlatımları ile farklı atölye çalışmalarında 3 bin 500 öğrenci Anadolu Masalları ile buluşuyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Denizli'de Masal Şenliği gerçekleştiriliyor. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde geçekleştirilen Masal Şenliğinde, Denizli Masal Öğretmenlerinin katıldığı 30 öğretmen ve iki öğrencinin aktif masal anlatımları ve farklı atölye çalışmalarında 3500 öğrenci Anadolu Masalları ile buluşuyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Masal Şenliğinin ilk gününde Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici masal anlatıcı öğretmen ve öğrencileri yalnız bırakmadı.

"Anadolu Masallarını 3 bin 500 öğrencimize anlatacaklar"

Oluşturulan masal atölyelerinde masal anlatıcı öğretmenler ve dinleyici öğrencilerle bir araya gelen Müdür Ekici, "Cumartesi günü coşku ile kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Dünyada ki ilk ve tek çocuk bayramımızı Ulu Önder Atatürk tüm dünya çocuklarına armağan etti. Ülkemizin gelişmesi, bağımsızlığımızın daim olması ve modern eğitim kurumlarımızın kurulması Ata'mızın sayesindedir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı bir hafta şeklinde planladığımız etkinliklerle kutluyoruz. Bu etkinliklerimizin içerisinde spor karşılaşmaları, kültürel çalışmalar, sosyal ve teknolojik çalışmalar var. Artık çağın gerekliliği ne ise bayram kutlamalarımızı onunla birleştirdik. Böylelikle çok daha güzel ve coşku içerisinde bir bayram kutluyoruz. Bugün günlerden masal. Masallar bizim dünyamızın tüm renklerini çerçevelemektedir. 3 gün süre ile masal etkinliği yapıyoruz. İlimiz genelinde öğrencilerimiz öğretmenleri ile buluşarak, masalları öğretmenlerinden özgün bir şekilde dinleyerek farklı dünyalara gidecekler. Masal Anlatıcısı Öğretmenlerimiz Anadolu Masallarını 3 bin 500 öğrencimize anlatacaklar" dedi.

Denizli'de 3 bin 500 öğrenci Anadolu masallarıyla buluşuyor
Denizli'de 3 bin 500 öğrenci Anadolu masallarıyla buluşuyor
Denizli'de 3 bin 500 öğrenci Anadolu masallarıyla buluşuyor
Denizli'de 3 bin 500 öğrenci Anadolu masallarıyla buluşuyor

YORUMLAR
500
Bozüyük'te 23 Nisan Tipografi Afiş Sergisi açıldı Bozüyük'te 23 Nisan Tipografi Afiş Sergisi açıldı Adana'da ilkokul öğrencileri gölete yavru balık bıraktı Adana'da ilkokul öğrencileri gölete yavru balık bıraktı

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Denizli, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli'de 3 bin 500 öğrenci Anadolu masallarıyla buluşuyor - Son Dakika


Son Dakika
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti
12:25 Canlı yayında ortalık karıştı! Esra Erol'un programına çıkan adam, eski karısına şiddet uyguladı
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
09:17 5 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcıların "hücre tipi" örgütlenme yöntemleri deşifre oldu!
11:57 Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada araca sıkışan kadın sürücü hayatını kaybetti!
11:52 Halil Akbunar şampiyonluk yarışına giriyor! 3.2 milyon euroya imza atacak
11:40 Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor
11:37 Ukrayna'yı açıkça işgal eden Rusya, Moskova'yı sözde Ermeni soykırımını kınayan bilboardlarla donattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 12:55:09. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de 3 bin 500 öğrenci Anadolu masallarıyla buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement