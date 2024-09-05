Denizli\'de 36 çocuk toplu sünnet düğününde erkekliğe adım attı

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Denizli'de kurum ve kuruluşların ortak organizesiyle düzenlenen 11'inci geleneksel sünnet düğününde 36 çocuk, erkekliğe ilk adımlarını birlikte attı.

Ecdat mirasını yaşatmak amacıyla 11'inci kez düzenlenen geleneksel toplu sünnet düğününde, 36 çocuk erkekliğe ilk adımlarını attı. Geleneksel sünnet düğününe Vali Ömer Faruk Coşkun, eşi Sevilay Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı (DOSAV) Vakfı Müdürü Hakkı Öztürker, hayırseverler, sünnet çocuklarının aileleri ve davetliler katıldı.

Hayırsever Denizlililerin paylaşmayı çok sevdiğini anlatan PASVAK Başkanı Prof. Dr. Bülent Topuz, "Çok değer verdiğimiz bu organizasyonu 11'inci kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü biz çocukları sevindirmeyi, çocuklarla sevinmeyi, çok seviyoruz. 2 gün önce de Çal'da yaptığımız sünnet düğümünüzde 13 çocuğumuz erkekliğe ilk adımı attı. Bugünde 36 çocuğumuz için sünnet düğünü yapıyoruz. Denizli'de toplamda 49 çocuğumuzu sünnet ettirdik" dedi.

Renkli görüntülerin yaşandığı geleneksel toplu sünnet düğününde, erkekliğe ilk adımlarını atan çocuklar, hediyelerle sevindirildi. Sünnet çocuklarına Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı tarafından temin edilen bisikletler, Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri tarafından teslim edildi. Sünnet çocukları palyaçolar, yüz boyama, sosis balon, şişme oyun alanlarında, pamuk şeker ve patlak mısır eşliğinde doyasıya eğlendi. - DENİZLİ