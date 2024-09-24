Denizli'de 36. Uluslararası Tiyatro Festivali Açıldı

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36. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde "Söz veriyorum" ile perdeler açıldı

Başkan Çavuşoğlu: "Mutlu insanların şehri Denizli hayalimiz var"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi 36. Uluslararası Tiyatro Festivali açılış oyunu "Söz veriyorum" ile perdelerini açtı. Kapalı gişe oyunda tiyatroseverleri yalnız bırakmayan Başkan Çavuşoğlu, "Sokaklarında insanların mutlu olduğu, mutlu insanların şehri Denizli hayalimiz var" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 23-29 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği 36. Uluslararası Tiyatro Festivali'nin açılış oyunu "Söz veriyorum" ile perdelerini açtı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca sahneye konan ilk oyuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, davetliler ve tiyatroseverler katıldı. II. Dünya Savaşı'nda 900 gün süren Leningrad kuşatması dönemini anlatan oyunun yönetmenliğini Burak Ecmel Nayır yaptı. Bombardıman altındaki şehirde yolları kesişen üç genci Murathan Sefa Olgun, Emel Çıralı ve Mehmet Altıntaş canlandırdı. Kapalı gişe oynayan eserin Genel Sanat Yönetmenliğini ise Önder Tahmaz yaptı.

Başkan Çavuşoğlu'nun Denizli hayali

Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, 36 yıl önce başlayan bu yolculuğun daha keyifli ve daha güzel yerlere ulaşması için elbirliğiyle mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Çavuşoğlu, "Bu şehrin sokaklarında yüzü gülen insanların olduğu, geçmişle geleceğin köprüsünün kurulduğu, tarihin, sanatın, doğanın, kültürün ve turizmin şehri olan bir Denizli yolculuğuna emin olun her geçen gün büyüterek devam edeceğiz. Bu yolculuğumuz içerisinde bir tek hayalimiz var ki, sokaklarında insanların yüzünün güldüğü bir şehir hayalimiz var. Sokaklarında insanların mutlu olduğu, mutlu insanların şehri Denizli hayalimiz var. ve bu hayal yolculuğu içerisinde birlikte el ele güzel bir Denizli inşa edeceğimize de inancımız tamdır" dedi.

"Bu şehir herkese emanet"

Şehrin sadece yöneticilere değil herkese emanet olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Ve bu şehir bizlere atalarımızın mirası değil, çocuklarımızın emaneti olduğunu bilerek yaşamaya ve çabalamaya devam edeceğiz. Bu anlamda 'Ben ne olurum?' diyenlerin değil, 'Biz birlikte neleri başarabiliriz?' diyenlerin şehrini inşa edeceğiz. ve bu şehri inşa yolculuğumuzda bu güzel vatanı 'ben' değil biz diyerek gelecek nesillere emanet eden, başta bu ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden ve Cumhuriyet'ten asla ve asla ayrılmadan, kadının erkekle eşit olduğu, Kürt'ün Türk'le beraber el ele yürüyebildiği, Alevi'nin Sünni'ye gülerek bakabildiği, sağcısıyla solcusuyla keyif alınan bir şehri birlikte oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Festival programı ile ilgili detaylı bilgiye Denizli Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden erişebileceği belirtilirken oyunlar Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Tiyatroseverler rezervasyonlarını oyundan üç gün önceden başlayarak Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin internet adresinden adresinden yapabilecek. Festivalde yer alacak gruplar oyunlarını ayrıca Acıpayam, Sarayköy ve Çivril ilçeleri ile Merkezefendi- Eskihisar, Pamukkale-Aşağışamlı, Honaz-Dereçiftlik ve Acıpayam-Ucarı'da sergileyecek.