Denizli'de binlerce vatandaş gönül sofrasında bir araya geldi - Son Dakika
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Denizli'de binlerce vatandaş gönül sofrasında bir araya geldi

20.04.2022 12:41
Denizli'de binlerce vatandaş gönül sofrasında bir araya geldi

Denizli Pamukkale'de Ramazan ayında açılan gönül sofralarında vatandaşlar buluşturmaya devam ediyor.

Denizli Pamukkale'de Ramazan ayında açılan gönül sofralarında vatandaşlar buluşturmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi'nin düzenlediği ve binlerce vatandaşın katıldığı iftar yemeğinde Başkan Örki, Ramazan Ayı'nın tadının bu gönül sofralarında daha da bir anlam kazandığını belirtti.

Mübarek Ramazan ayında Pamukkale Belediyesi, vatandaşları iftar sofralarında buluşturmaya devam ederken, bu hafta başında iftar sofraları İncilipınar Kapalı Pazar Yeri ile Akhan Kapalı Pazar Yeri'nde kuruldu. İftar yemeklerine binlerce mahalle sakinleri ve Atilla Özer katıldı. Her iki mahallede de düzenlenen iftarlarda Belediye Başkanı Avni Örki, vatandaşlarla tek tek sohbet ederek, hatıra fotoğrafları çektirdi.

"Gönül sofrasında yer almak beni mutlu etti"

Programın en önemli davetlilerinden olan Atilla Özer, "Ramazan ayı bildiğiniz gibi bereket ayı olarak nitelendirildiği için bizler de ailemizle, arkadaşlarımızla buraya geldik. Davet edildiğim bu sofra benim için büyük anlam taşıyor. Çok güzel bir alan. Aslında insanlar bu gönül sofrasında hep birlikte bir araya gelerek maneviyatı yaşıyorlar. Bizler de gönül sofrasında yer aldığımız için çok mutluyuz. Pamukkale Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Her mahallede böyle gönül sofralarının kurulması bizler için de çok güzel oluyor. Bu ayın tüm Müslümanlar Alemi için bereketli olmasını diliyorum. Gönül sofrasında yer almak beni mutlu etti. Belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum böyle gönül sofralarını kurmaya devam ettiği için" diye konuştu.

"Özlediğimiz günlere kavuştuk"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise Ramazan ayının ilk gününden itibaren Pamukkale ilçesinin mahallelerinde iftar sofraları kurmaya başladıklarını ifade ederek, "Mübarek Ramazan ayının bu güzel buluşmalarını özlemiştik. Gönül soframıza kıymetli Atilla Özer'in katılması beni mutlu etti. Özlediğimiz günlere kavuştuk. Mahallelerimizde kurduğumuz gönül sofralarında komşumuzla, eş, dost, yakınlarımızla bir araya gelme fırsatı bulmuş olduk. Her akşam ayrı bir güzelliğe şahit oluyoruz. Günlük hayatımızın koşuşturmasından fırsat bulamadığımız dostlarımızla aynı sofrada buluşmak ne güzel bir mutluluktur. Rabbim, bu sofralarımızın bereketini artırsın, bu güzel buluşmalarımızı daim etsin" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizli'de binlerce vatandaş gönül sofrasında bir araya geldi
Denizli'de binlerce vatandaş gönül sofrasında bir araya geldi
Denizli'de binlerce vatandaş gönül sofrasında bir araya geldi
Denizli'de binlerce vatandaş gönül sofrasında bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli'de binlerce vatandaş gönül sofrasında bir araya geldi - Son Dakika


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