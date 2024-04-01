81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Denizli'de CHP'liler Çavuşoğlu, Doğan ve Ertemur'un seçim başarısını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Yerel

Denizli'de CHP'liler Çavuşoğlu, Doğan ve Ertemur'un seçim başarısını kutladı

Denizli\'de CHP\'liler Çavuşoğlu, Doğan ve Ertemur\'un seçim başarısını kutladı

Denizli'de CHP'liler Çavuşoğlu, Doğan ve Ertemur'un seçim başarısını kutladı Denizli'de Cumhuriyet Halk Partili binlerce vatandaş, kent meydanında büyükşehir ve iki merkez ilçede belediye başkan adayı olan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Şeniz Doğan ve Ali Rıza Ertemur'un seçim başarısını coşkuyla kutladı.

01.04.2024 05:17  Güncelleme: 05:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de CHP'liler Çavuşoğlu, Doğan ve Ertemur'un seçim başarısını kutladı

DENİZLİ - Denizli'de Cumhuriyet Halk Partili binlerce vatandaş, kent meydanında büyükşehir ve iki merkez ilçede belediye başkan adayı olan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Şeniz Doğan ve Ali Rıza Ertemur'un seçim başarısını coşkuyla kutladı.

2024 Mahalli İdareler Seçimleri saat 17.00 itibariyle sona ererek sayım işlemleri başladı. Denizli'de sandıkların açılmasıyla gelen ilk verilerle CHP'li binlerce vatandaş 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında bir araya geldi. Kesin olmayan sonuçlara göre Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Belediye Başkanlığını Ali Rıza Ertemur ve Merkezefendi Belediye Başkanlığını mevcut başkan Şeniz Doğan kazandı. Yoğun kalabalık akın ettiği kent meydanında seçim zaferini coşkuyla kutladı. CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum'un "Seçimi kazanırsak kendime bu meydanda zeybek oynama sözüm vardı" demesi üzerine CHP yönetimi sahnede zeybek oynadı, binlerce vatandaşta ritim tuttu.

"Merkezefendi ile başlayan değişim pek çok ilçeyi bize kazandırdı"

2019 seçimlerinden itibaren Merkezefendili vatandaşların kendisine destek olduğunu ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "2019 birlikte bu yola çıkmıştık. Her zaman benim yanımda oldunuz. Biz hiç kimseyi ayırt etmeksizin herkesi kucaklayarak, sosyal demokrat belediyecilik anlayışını Merkezefendi de yeniden tesis ettik. Değişim, dönüşüm hep birlikte oldu. Sizler bize inandınız. Attıkları iftiraya çamura rağmen yanımızda oldunuz. Merkezefendi ile başlayan değişim pek çok ilçeyi bize kazandır. Denizli rantçı belediyecilik değil, halkçı belediyecilik kazandı. Daha yapacak güzel işlerimiz var. Söz veriyorum her zaman halktan yana olacağım" dedi.

"Pamukkale'yi birlikte yöneteceğiz"

Şimdiye kadar olan seçim sonuçlarında üzüldüklerini ama bu kez sevinenin kendileri olduğunu vurgulayan Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, "Bugün bir tarih yazdınız. Bugün birilerin alnını yere getirdiniz. O kadar büyüksünüz, güçlüsünüz ki hiç kimse sizin karşınızda duramaz. Hepinize sonsuz teşekkürler. "Hayallerimiz var, yapamayacaklarını yapacağız" dedik. Bu daha başlangıç. Göreceksiniz daha ne tarihler yazacağız. Seçim sonuçlarını her aldığımızda üzülmüştük. Ama bugün Karşıyaka, Aktepe, Fatih, Gökpınar, Mehmetçik, Atalar mahallelerine selam olsun. Birlikte başardık, birlikte yöneteceğiz. Pamukkale'ye bir sözümüz vardı. O sözü gerçekleştirmek için birlikte yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

"Denizli deyince herkesin aklıma üreten, çalışan ve büyüyen bir Denizli gelecek"

Denizli ittifakının mimarları olduğunu ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, bir kıssadan örnek vererek; "Dediler ki 'Bu yolculuk çok zor. Bu yolculuğun sonunda başkan sen bir yere varamazsın. Karınca yola çıkmış gidiyor. Nereye gidiyorsun diye sormuşlar. Hacca gidiyorum demiş. "Sende bu ayak, sende bu hızla bu hacca varamazsın demişler. Karınca onlara dönerek, Ben bir davaya inandım. Sonunda ölüm olsa da ben o yolu yürürüm' demiş. Biz bu yolculuğa çıktığımızda sizlerin sevgisi, kardeşliğiyle bu yolu bitireceğime inanıyordum. Bizler artık Denizli ittifakının mimarıyız. Bu alanda İYİ Partili, CHP'li, MHP'li, AK Partili, Saadet Partili, Gelecek Partili dostlarım var. Bugün bu alanda bütün Denizli'nin yiğit insanları var. Bunda sonra Denizli deyince herkesin aklıma üreten, çalışan ve büyüyen bir Denizli gelecek. Şimdi yapacak çok işimiz var. Biz bir söz verdik. Alnın teriyle çalışan hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Yeter ki içerisinde yetimin hakkı olmasın. Yeniden başlayan Denizli yolculuğumuzda bizimle olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Şeniz Doğan, Denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli'de CHP'liler Çavuşoğlu, Doğan ve Ertemur'un seçim başarısını kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


05:40 Haritayı kırmızıya boyadılar İşte CHP’nin aldığı iller Haritayı kırmızıya boyadılar! İşte CHP'nin aldığı iller
01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 99’undan fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 99'undan fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
03:56 İstanbul Arnavutköy’de muhtarlık seçimi sonrası silahlı çatışma çıktı İstanbul Arnavutköy'de muhtarlık seçimi sonrası silahlı çatışma çıktı
03:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan yerel seçim değerlendirmesi Cübbeli Ahmet Hoca'dan yerel seçim değerlendirmesi
01:24 Fatih Erbakan’dan yerel seçim değerlendirmesi: 2028’te hep birlikte iktidara yürüyeceğiz Fatih Erbakan'dan yerel seçim değerlendirmesi: 2028'te hep birlikte iktidara yürüyeceğiz
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 06:04:17. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de CHP'liler Çavuşoğlu, Doğan ve Ertemur'un seçim başarısını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement