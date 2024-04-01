Denizli'de CHP'liler Çavuşoğlu, Doğan ve Ertemur'un seçim başarısını kutladı
DENİZLİ - Denizli'de Cumhuriyet Halk Partili binlerce vatandaş, kent meydanında büyükşehir ve iki merkez ilçede belediye başkan adayı olan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Şeniz Doğan ve Ali Rıza Ertemur'un seçim başarısını coşkuyla kutladı.
2024 Mahalli İdareler Seçimleri saat 17.00 itibariyle sona ererek sayım işlemleri başladı. Denizli'de sandıkların açılmasıyla gelen ilk verilerle CHP'li binlerce vatandaş 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında bir araya geldi. Kesin olmayan sonuçlara göre Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Belediye Başkanlığını Ali Rıza Ertemur ve Merkezefendi Belediye Başkanlığını mevcut başkan Şeniz Doğan kazandı. Yoğun kalabalık akın ettiği kent meydanında seçim zaferini coşkuyla kutladı. CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum'un "Seçimi kazanırsak kendime bu meydanda zeybek oynama sözüm vardı" demesi üzerine CHP yönetimi sahnede zeybek oynadı, binlerce vatandaşta ritim tuttu.
"Merkezefendi ile başlayan değişim pek çok ilçeyi bize kazandırdı"
2019 seçimlerinden itibaren Merkezefendili vatandaşların kendisine destek olduğunu ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "2019 birlikte bu yola çıkmıştık. Her zaman benim yanımda oldunuz. Biz hiç kimseyi ayırt etmeksizin herkesi kucaklayarak, sosyal demokrat belediyecilik anlayışını Merkezefendi de yeniden tesis ettik. Değişim, dönüşüm hep birlikte oldu. Sizler bize inandınız. Attıkları iftiraya çamura rağmen yanımızda oldunuz. Merkezefendi ile başlayan değişim pek çok ilçeyi bize kazandır. Denizli rantçı belediyecilik değil, halkçı belediyecilik kazandı. Daha yapacak güzel işlerimiz var. Söz veriyorum her zaman halktan yana olacağım" dedi.
"Pamukkale'yi birlikte yöneteceğiz"
Şimdiye kadar olan seçim sonuçlarında üzüldüklerini ama bu kez sevinenin kendileri olduğunu vurgulayan Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, "Bugün bir tarih yazdınız. Bugün birilerin alnını yere getirdiniz. O kadar büyüksünüz, güçlüsünüz ki hiç kimse sizin karşınızda duramaz. Hepinize sonsuz teşekkürler. "Hayallerimiz var, yapamayacaklarını yapacağız" dedik. Bu daha başlangıç. Göreceksiniz daha ne tarihler yazacağız. Seçim sonuçlarını her aldığımızda üzülmüştük. Ama bugün Karşıyaka, Aktepe, Fatih, Gökpınar, Mehmetçik, Atalar mahallelerine selam olsun. Birlikte başardık, birlikte yöneteceğiz. Pamukkale'ye bir sözümüz vardı. O sözü gerçekleştirmek için birlikte yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.
"Denizli deyince herkesin aklıma üreten, çalışan ve büyüyen bir Denizli gelecek"
Denizli ittifakının mimarları olduğunu ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, bir kıssadan örnek vererek; "Dediler ki 'Bu yolculuk çok zor. Bu yolculuğun sonunda başkan sen bir yere varamazsın. Karınca yola çıkmış gidiyor. Nereye gidiyorsun diye sormuşlar. Hacca gidiyorum demiş. "Sende bu ayak, sende bu hızla bu hacca varamazsın demişler. Karınca onlara dönerek, Ben bir davaya inandım. Sonunda ölüm olsa da ben o yolu yürürüm' demiş. Biz bu yolculuğa çıktığımızda sizlerin sevgisi, kardeşliğiyle bu yolu bitireceğime inanıyordum. Bizler artık Denizli ittifakının mimarıyız. Bu alanda İYİ Partili, CHP'li, MHP'li, AK Partili, Saadet Partili, Gelecek Partili dostlarım var. Bugün bu alanda bütün Denizli'nin yiğit insanları var. Bunda sonra Denizli deyince herkesin aklıma üreten, çalışan ve büyüyen bir Denizli gelecek. Şimdi yapacak çok işimiz var. Biz bir söz verdik. Alnın teriyle çalışan hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Yeter ki içerisinde yetimin hakkı olmasın. Yeniden başlayan Denizli yolculuğumuzda bizimle olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
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