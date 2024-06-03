Denizli'de Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu kutlandı - Son Dakika
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Denizli'de Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu kutlandı

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Denizli'de Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar, Konvoy ile geldikleri meydanı stat gibi süsleyen taraflarda, belediye başkanına üçlü çektirdi.

03.06.2024 11:39  Güncelleme: 11:50
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- Denizli'de Galatasaray taraftarları 24. şampiyonluğu meydanlarda kutladı

DENİZLİ - Denizli'de Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar, Konvoy ile geldikleri meydanı stat gibi süsleyen taraflarda, belediye başkanına üçlü çektirdi.

Süper Lig'de Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu elde etmesinin ardından Denizli'de devam eden kutlamaların en renklisine Buldan Galatasaray Taraftar Grubu imza attı. Kentin merkezi olan Alanyazı Meydanı'nı Galatasaray ve Tür bayraklarıyla donatan taraftarlar, uzun araç konvoyu eşliğinde meydana ulaştı.

7'de 70'e her yaş grubundan taraflar, formalarıyla karıldıkları kutlamaya renk kattı. Kazanılan şampiyonluğunu hep birlikte meydana kutlayan Galatasaray taraftarları, marşlarla ve şarkılarla gönüllerince eğlendi. Şampiyonluk kutlamalarında gönüllerince eğlenen taraftarları yalnız bırakmayan Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, taraftarlara üçlü çektirdi.

Meydana kurulan sahnede söylenen şarkılara eşlik eden taraftarlar ve Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak renkli görüntüler oluşturdu. Alanda bulunan taraftarlara seslenen Başkan Orpak, "Bu yıl gerçek anlamda çok iyi mücadele ortaya koyan şampiyon Galatasaray'ımızı kutluyorum. Avrupa ve ligde bu güzide takımımıza başarılar diliyorum. Şampiyonluğumuz hayırlı olsun" dedi.

Denizli\'de Galatasaray\'ın 24. şampiyonluğu kutlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'de Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu kutlandı - Son Dakika

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