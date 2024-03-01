Denizli\'de Lise Öğrencileri Arasında Geleneksel Öğrenci Mutfak Yarışması Düzenlendi

Denizli'de lise öğrencileri arasında geleneksel öğrenci mutfağı yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan 10, 11 ve 12. sınıf Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencilerinin sunumlarını turizmcilerden oluşan jüri puanladı.
Denizli'de Sema Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geleneksel öğrenci mutfağı yarışması düzenlendi. Okul müdürü Mehmet Özbek'in desteği ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri öğretmenlerin katkılarıyla düzenlenen geleneksel yarışmaya okulun 10.11 ve 12 sınıf öğrencileri katıldı. Yarışmaya katılan öğrenciler kendilerine verilen malzemelerle belirli bir süre içinde yemeklerini yapıp sunuma hazır hale getirdiler. Geleneksel yarışmada öğrenciler Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, Okul Aile Birliği Başkanı Muhammed Suna, turizmciler ve restoran işletmecilerinden oluşan jüriye sunum yaptı.
Geleneksel yarışmanın büyük rekabet içinde geçtiğini bu tür eğitim kurumlarına ve buralardan yetişen öğrencilere büyük önem verdiklerini belirten turizmci Recep Altuntaş, "Benimde büyük gururla jüri üyeliğini yaptığım geleneksel öğrenci yarışmamız okulumuzda iki gün boyunca devam etti. Jüri önünde sunumlarını yapan öğrencilerden birinci olana bin 500, ikinciye 700 TL ve üçüncüye de 300 TL para ödülü ve madalyalarını verdik" dedi.
"Yetişmiş elemana çok ihtiyacımız var"
Turizmciler olarak bu tür okulları ve buralardan mezun olacak öğrencileri çok önemsediklerine dikkat çeken Altuntaş, 'Turizmde tüm pazarlarda olumlu bir görünüm söz konusu. Yurt dışından Türkiye'ye tur düzenleyen tur operatörleri kapasite arttırıyorlar. Bununla birlikte artan turist sayısı ile paralel olarak Denizli'ye Pamukkale ve Karahayıt'a gelen turistlere hizmet sunabilmek için gerekli olan kalifiye personel sayısında problem yaşamak istemiyoruz. Buralardan mezun olacak gençlerimizin işleri büyük oranda hazır. Herkes en iyi personeli istihdam etmenin peşinde. Personel transfer etmek yerine eğitim faaliyetleri ile kalifiye personel sayısını arttırmak ve çalışanların özlük haklarını iyileştirmek temel hedef olmalı. Milyarlarca dolar döviz getiren bir sektörü kalifiye olmayan personelle ayakta tutamayız. Onun için bu yarışmalar ve bu öğrenciler çok kıymetli. Bu tür etkinlikleri her zaman destekledik, destek olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ
Son Dakika › Yerel › Denizli'de Lise Öğrencileri Arasında Geleneksel Öğrenci Mutfak Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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