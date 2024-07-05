Denizli\'de Hollanda-Türkiye maçı için 7 dev ekran kurulacak

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, ay-yıldızlı takımın çeyrek final oynayacağı tarihi Hollanda- Türkiye karşılaşması için şehrin 7 farklı noktasına 7 dev ekran kuracak. Denizlililer milli maç coşkusunu yine hep birlikte yaşayacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Avusturya'yı yenerek çeyrek finale kalmayı başaran A Milli Futbol Takımı, 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 22.00'de Hollanda ile karşılaşacak. EURO 2024 futbol coşkusunu dev ekranlarla vatandaşlara yaşatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hollanda-Türkiye karşılaşması için de özel bir organizasyon hazırladı.

Bu kapsamda, tarihi Hollanda-Türkiye karşılaşması için şehrin 7 farklı noktasına 7 dev ekran kurulacak. Denizlililer, Hollanda-Türkiye futbol maçını Delikliçınar Meydanı, Çamlık Parkı girişi, Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu, İncilipınar Parkı, Bağbaşı Pazar Yeri, Adalet Parkı bitişiğindeki festival alanı ve Muratdede Mahalle Muhtarlığı önünde kurulacak dev ekranlardan izleyebilecek.

Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanını hemşehrileriyle birlikte yaşamaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizlileri 6 Temmuz'da oynanacak Hollanda-Türkiye karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı'nı hep birlikte desteklemeye davet etti. Başkan Çavuşoğlu, "Büyük bir heyecan ile geçen Avusturya- Türkiye müsabakasında 2-1'lik skorla çeyrek finale yükselen ay-yıldızlı takımımızın karşılaşmasını büyük bir sevinçle izledik. Bu kez coşkuyu şehrimizin 7 farklı noktasında kuracağımız dev ekranlarda hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ