Denizli'de içme suyu depoları yenileniyor - Son Dakika
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Denizli'de içme suyu depoları yenileniyor

10.08.2022 12:42
Denizli'de içme suyu depoları yenileniyor

Denizli'de içme suyu depoları yenileniyor Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ kent genelinde düzenli olarak sürdürdüğü içme suyu deposu bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına devam ediyor.

Denizli'de içme suyu depoları yenileniyor

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ kent genelinde düzenli olarak sürdürdüğü içme suyu deposu bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir DESKİ bu sezon bakım onarımını planladığı 50 içme suyu deposunun 22'sinde başlattığı çalışmaları tamamladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, vatandaşların daha nitelikli ve yeterli içme suyuna ulaşabilmesi için rutin olarak yaptığı içme suyu depolarının bakım, onarım ve tadilatlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi DESKİ bu çerçevede bakım onarımını planladığı toplam 50 adet içme suyu deposunda çalışma başlattı. Çalışma çerçevede içme suyu depolarının iç hazneleri, vana, boru hattı gibi bağlantı elemanlarının bakımları ile dış yapılarında yenileme ve çevre düzenlemesi yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin 22 içme suyu deposunun yenileme çalışmalarını tamamladığı, kalan 33'ünün çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin bu sezon planladığı 50 adet içme suyu deposunu yenilemesinin ardından ihtiyaç olan bölgelerdeki tesislerde bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

"Su hayattır"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2014 yılında kurulan Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte Denizli'nin 19 ilçesi ve 616 mahallesine altyapı yatırımları götürmeye başladıklarını söyledi. Bu yatırımlardan en önemlilerinin içme suyu olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Çünkü su hayattır. Su olmazsa hayatın devamı da mümkün değildir. Vatandaşlarımıza daha nitelikli ve yeterli içme suyu sağlamak için gece gündüz gayret etmeye devam ediyoruz. Emek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Denizli, DESKİ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli'de içme suyu depoları yenileniyor - Son Dakika

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