Denizli'de incir bahçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Yerel

Denizli'de incir bahçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Denizli'de incir bahçesinde çıkan yangın, incir ağaçlarının tamamının zarar görmesine neden oldu. Yangının çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin raporuyla belirlenecek.

25.05.2024 19:41
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İncir bahçesindeki yangın böyle görüntülendi

DENİZLİ - Denizli'de incir bahçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İncir ağaçlarının tamamının zarar gördüğü yangının çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi.

Yangın Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre incir bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle alevler bir anda büyüdü. Yangın bölgede korku ve paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, diğer yandan vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Çok sayıda incir ağacının bulunduğu bahçede ağaçların tamamı yangından dolayı zarar gördü. Yanan bahçe dron ile havadan görüntülenirken, çevredeki düğün salonu, ev ve fabrikaya sıçramaması ise muhtemel bir faciayı engelledi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bahçede yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'de incir bahçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

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