Denizli'de Kan Bağışı Farkındalığı

Denizli'de "Okulumda Kan'panya" projesiyle kan bağışına dikkat çekildi

DENİZLİ - Denizli'de veliler ve öğrencilerin kan bağışının önemi konusunda bilgilendirildiği projenin tanıtımında konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, "İnşallah bundan sonra da hep birlikte bütün kurumlarımızda, okullarımızda bu kampanyaların sürdürülmesi için gayret içerisinde olacağız" dedi.

Denizli'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay Kan Bağışı Merkezi iş birliğinde başlatılan "Okulumda Kan'panya" projesi kapsamında veliler ve öğrencilere kan bağışının önemi anlatıldı. "Okulumda Kan'panya" projesi çerçevesinde Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu'nda düzenlenen kan bağışı etkinliğinde veliler ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. Önemli bir farkındalığa imza atan öğretmen ve velilere teşekkür eden Vali Ömer Faruk Coşkun, kan bağışına verdikleri desteklerden dolayı okul müdürlerine plaket takdim etti.

"Hep birlikte bu kampanyaların sürdürülmesi için gayret içerisinde olacağız"

Kan bağışında bulunan bütün vatandaşlarımıza teşekkürlerini ileten ve bu tür kampanyaların sürdürülmesi için gayret içerisinde olacaklarını belirten Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Öncelikle kan bağışında bulunan bütün hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza ve velilerimize çok teşekkür ediyorum. Kızılay Kan Bölge Müdürlüğümüz, Kızılay başkanlığımızla birlikte okullarımızda velilerimize yönelik olarak kan kampanyası yürütüyorlar. Bizde bu vesileyle hem bağışçılarımıza teşekkür etmek, şükranlarımızı sunmak hem de öğretmenlerimizi, idarecilerimizi, velilerimizi bu anlamda bir motivasyon sağlamak için ziyaret ettik. Ben tekrar bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Kan ikamesi olmayan bir ürün. Dolayısıyla bunu sadece bağış yaparak temin edebiliyoruz. Hastalarımıza şifa oluyor. Bu anlamda çok önemli, yeri ayrı olan bir bağış. Bu farkındalığın artırılması hem de vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin özendirilmesi için bu faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Ben bu faaliyetlerde emeği geçen Bölge Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da hep birlikte bütün kurumlarımızda, okullarımızda bu kampanyaların sürdürülmesi için gayret içerisinde olacağız" dedi.

Okulda düzenlenen etkinliğe, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Güney Ege Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Ferda Korkut ve Kızılay Şube Başkanı Pınar Gökçe ile veliler katıldı.