Denizli'de Kış Günlerinde Mobil İkram Aracı Hizmete Girdi - Son Dakika
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Denizli'de Kış Günlerinde Mobil İkram Aracı Hizmete Girdi

Denizli\'de Kış Günlerinde Mobil İkram Aracı Hizmete Girdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde vatandaşa sıcak çorba ve çay ikramında bulunmak için mobil ikram araçları hizmete sundu. Araçlar, acil durumlarda da kullanılacak ve her gün farklı noktalarda vatandaşlara ulaşacak.

12.02.2025 16:34  Güncelleme: 16:36
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Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan mobil ikram araçları soğuk kış günlerinde vatandaşa çorba ve çay ikramına başladı.

Yeni mobil ikram araçları, pazar yerleri, meydanlar, hastaneler ve üniversite kampüsü gibi yoğun alanlarda hizmet vermeye devam ederken, aynı zamanda acil durumlarda da kullanılmaya başlandı. Yangın, doğal afet ve benzeri kriz anlarında vatandaşın yanında olmak için de tasarlanan mobil araç bu anlamda ilk mesaisini Pamukkale Mahallesi'nde bir özel engelli bakım merkezinde yaşanan yangın sonrası Akköy Sema Abdurrahman Karamanlıoğlu Uygulama Oteli'nde yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı ekipler mobil araçla otele nakledilen 80 civarında vatandaşa zor anlarında sıcak çorba ikram etti.

Soğuk günlerde vatandaşa sıcak çözüm

Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören mobil ikram aracı hizmetinin, belirlenen program dahilinde her gün farklı noktalarda devam edeceği belirtildi. Sabah saatlerinden itibaren hizmet vermeye başlayan mobil ikram ekipleri, gün boyunca belirlenen bölgelerde vatandaşlara ulaşıyor. Pazaryerlerinde sabah erken saatlerde esnafa ve alışverişe gelen vatandaşlara sıcak çorba ikram edilirken, üniversite bölgesinde ise öğrencilere destek olmak amacıyla ikramlar sürdürülüyor.

"Büyük bir aile olmaya devam edeceğiz"

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Delikliçınar Meydanı'nda mobil ikram aracını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çavuşoğlu, sosyal dayanışmanın önemine vurgu yaparak şu açıklamalarda bulundu: "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, sadece olağan günlerde değil, kriz anlarında da vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni mobil ikram araçlarımızla birlikte yardımlaşma ve dayanışma kültürünü daha da güçlendireceğiz. Hemşehrilerimizle birlikte büyük bir aile olmaya devam edeceğiz." Başkan Çavuşoğlu, mobil ikram hizmeti ile halktan olumlu geri dönüşler alındığı ve bu hizmetin daha da geliştirilerek sürdürüleceğini belirtti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'de Kış Günlerinde Mobil İkram Aracı Hizmete Girdi - Son Dakika

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