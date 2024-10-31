Denizli'de Kızılay'ın 156. Yıldönümü Etkinliği - Son Dakika
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Denizli'de Kızılay'ın 156. Yıldönümü Etkinliği

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Vali Coşkun ve Başkan Çavuşoğlu, Kızılay'ın 156. kuruluş yıldönümünde kan bağışının önemine vurgu yaptı. Etkinlikte gönüllü kan bağışına çağrı yapıldı.

31.10.2024 14:21  Güncelleme: 14:31
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Vali Coşkun ve Başkan Çavuşoğlu kan bağışının önemine dikkat çekti

Vali Coşkun; "Lütfen gönüllü olalım, kan bağışlarında bulunalım"

DENİZLİ - Denizli'de Kızılay'ın kuruluşunun 156. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Vali Ömer Faruk Coşkun ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu kan bağışının önemine dikkat çekti.

1868 yılında Osmanlı Hilal-i Ahmeri adıyla, savaşta yaralanan askerleri tedavi etmek, savaş nedeniyle yaşanan yıkım ve yokluğun telafisini mümkün mertebe sağlamak ve hatta afet durumlarında halkımıza yardım ulaştırabilmek amacıyla kurulan Türk Kızılay'ı 1935 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile Türk Kızılay ismini alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük insanı yardım kuruluşu konumuna geldi. 2017 yılında Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezinin Denizli' kurulmasının ardından Uşak-Muğla-Denizli illerindeki 40 kamu ve özel hastanenin kan taleplerini karşılanmaya başlandı.

29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası, Denizli Kan Kan Bağış Merkezinde düzenlenen etkinlikte kutlandı. Kızılay'ın kuruluşunun 156. yıldönümü programına Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Güney Ege Bölge Kan Merkez Müdürü Dr. Ferda Korkut, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ve Kızılay personelleri ile gönüllüler katılım sağladı. Etkinliğe katılan Denizli protokolü, gönüllü kan bağışçılığı ve kan bağışının önemine dikkat çekti.

"Lütfen gönüllü olalım, kan bağışlarında bulunalım"

Türk Kızılay'ın 156. Yıldönümünü kutlayarak vatandaşları kan bağışında çağrıda bulunan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Türk Kızılay'ın kuruluşunun 156. Yıldönümünü kutluyorum. Aynı zamanda Cumhuriyet haftasındayız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla hep beraber milletçe kutladık. Türk Kızılay'ı kuruluşundan bu yana afet gibi zor şartlarda Türk Milletinin yanında olmuştur. Kızılay'ın kan ihtiyacını karşılanması noktasında da büyük görevleri var. Bu anlamda da ilimizdeki Kan Bölge Merkezimizin faaliyetleri tüm kurum ve kuruluşlarımızın işbirliği ile devam etmektedir. Denizli Büyükşehir Belediyemiz ve diğer belediyelerimizin işbirliği ile çeşitli kampanyalar yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın kan ihtiyacı karşılanmaktadır. Bu kampanyalar neticesinde Bölge Kan Merkezimizin kan ihtiyaçları belli bir düzeye gelmiştir. Bütün kurumlarımıza ve kuruluşlarımıza destek veren herkese teşekkür ediyorum. Özellikle de gönüllerimize teşekkür ediyoruz. Onlar olmazsa bu stokların artırılması mümkün olmaz. Kan ihtiyacı sürekli olan bir ihtiyaçtır. Lütfen gönüllü olalım, kan bağışlarında bulunalım. Kızılay'ın çalışanlarına, gönüllülerine, kan bağışçılarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Nice yıllara diyerek Türk Kızılay'ın 156. yıldönümünü kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'de Kızılay'ın 156. Yıldönümü Etkinliği - Son Dakika

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