Denizli'de Kurban Bayramı namazında camiler doldu - Son Dakika
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Denizli'de Kurban Bayramı namazında camiler doldu

09.07.2022 07:19
Denizli'de Kurban Bayramı namazında camiler doldu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Kurban Bayramı namazında vatandaşlar camileri doldurdu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Kurban Bayramı namazında vatandaşlar camileri doldurdu. Namazdan sonra vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı.

Denizli'de Kurban Bayramı namazında camilere akın eden vatandaşlar dini ibadetlerini huşu içerisinde yerine getirdi. Camilerde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Allah'a yaklaşma sevincimiz" konulu bayram hutbesi okundu. Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde bulunan Gazallı Camii'nde hutbeyi okuyan İmam-Hatip Muhammet Oğuzalp, "Bayramlar, ümmet olma bilincimizi pekiştiren günlerdir. Bayramı kan ve gözyaşıyla karşılayan mazlum ve mağdur din kardeşlerimize kavli ve fiili dualarımızla destek olalım. İslam beldelerinin huzur ve güven içinde geçireceği bayramlar için Yüce Rabbimize niyazda bulunalım. Bu vesileyle kurban bayramını, ruhlarımızın sükunetine, hanelerimizin bereketine, ülkemizin ve İslam aleminin huzuruna vesile kılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun" dedi.

Kurban Bayramı münasebetiyle vatandaşlar bayram namazlarını kılmak için tüm camilere akın etti. Vatandaşlar bayram namazını eda ettikten sonra birbirleriyle bayramlaştı. Çocukların da bayram namazını kılmak için gittiği camilerde tam bir bayram havası yaşandı. Namazdan sonra vatandaşlar dua etti. Namazın ardından vatandaşlar sırayla birbirleriyle bayramlaştı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli'de Kurban Bayramı namazında camiler doldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Kurban Bayramı namazında camiler doldu - Son Dakika
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