Denizli'de mezarlıklarda bayram mesaisi... Bayram öncesi şehit mezarlıkları temizlendi - Son Dakika
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Denizli'de mezarlıklarda bayram mesaisi... Bayram öncesi şehit mezarlıkları temizlendi

28.04.2022 19:30

Denizli'de mezarlıklarda bayram mesaisi... Bayram öncesi şehit mezarlıkları temizlendiDENİZLİ Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği kent merkezi ve ilçelerdeki tüm mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yapıyor.

Denizli'de mezarlıklarda bayram mesaisi... Bayram öncesi şehit mezarlıkları temizlendi

DENİZLİ Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği kent merkezi ve ilçelerdeki tüm mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yapıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, özellikle bayramlarda yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda yabani ot temizliği ile bakım çalışması yapıyor. Ramazan ayı dolayısıyla mezarlıklarda da gerekli tedbirleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların rahat ve huzur içinde mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için temizlik ve bakım çalışmalarına hız verdi. Bu çerçevede Denizli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri her yıl rutin olarak yaptığı kent merkezi ile tüm ilçeler ve bağlı mahallelerindeki 827 mezarlıkta yabani ot temizliği yaparak ihtiyaç olan mezarlıklarda ise bakım çalışması gerçekleştirdi.

Şehitlikler unutulmadı

Mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Asri Mezarlık'ta bulunan asker ve polis şehitlikleri ile kent merkezi dışındaki ilçelerde bulunan şehitlikleri de unutmuyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatanı için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerin ebedi istirahatgahlarında da bakım, temizlik ve çiçeklendirme çalışması yapıyor.

Denizli'de mezarlıklarda bayram mesaisi... Bayram öncesi şehit mezarlıkları temizlendi
Denizli'de mezarlıklarda bayram mesaisi... Bayram öncesi şehit mezarlıkları temizlendi
Denizli'de mezarlıklarda bayram mesaisi... Bayram öncesi şehit mezarlıkları temizlendi
Denizli'de mezarlıklarda bayram mesaisi... Bayram öncesi şehit mezarlıkları temizlendi

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli, Bayram, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli'de mezarlıklarda bayram mesaisi... Bayram öncesi şehit mezarlıkları temizlendi - Son Dakika


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