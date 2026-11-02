Denizli'de Mirasın Bekçileri takımı, 48 yıldır bakır işleyen ustadan mesleği öğrendi - Son Dakika
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Denizli'de Mirasın Bekçileri takımı, 48 yıldır bakır işleyen ustadan mesleği öğrendi

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Denizli\'de Mirasın Bekçileri takımı, 48 yıldır bakır işleyen ustadan mesleği öğrendi
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Denizli'de Mirasın Bekçileri takımı, Kaleiçi Çarşısı'nda 48 yıldır bakır işleyen emekli öğretmen Şefik Demirel'i üçüncü usta olarak ziyaret etti. Gençler, deneyimlerini röportajla kaydetti ve bakır işçiliğini diğer öğrencilere aktarmayı hedefliyor.

Denizli'de Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, unutulmaya yüz tutan geleneksel meslekleri gelecek kuşaklara aktarmak için başlattıkları projede üçüncü ustayla buluştu. Körüklü çizme ve yorgancılığın ardından tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda 48 yıldır bakır işleyen emekli öğretmen Şefik Demirel'i ziyaret eden gençler, mesleğin inceliklerini ustasından dinledi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, teknoloji ve seri üretim karşısında giderek azalan geleneksel zanaatları yaşatmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Öğretmen Özgür Hilmi Yıldız rehberliğinde kurulan "Genç Zanaatkarlar" kulübünün "Mirasın Bekçileri" takımı, Denizli'nin farklı ilçelerinde mesleklerini yaşatmaya çalışan ustaları ziyaret ederek yılların birikimini kayıt altına alıyor. Projenin son durağı ise tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda yaklaşık yarım asırdır bakır süs eşyaları ve rölyef çalışmaları yapan emekli öğretmen Şefik Demirel'in atölyesi oldu. Proje kapsamında Elif Begüm Şakiroğlu, Zeynep Dila Karaca, Aysima Durna, Elif Aydın ve Cemile Sude Arslan, bakır ustası Şefik Demirel ile bir araya geldi. Öğrenciler, 48 yıldır el emeğiyle bakır süs eşyaları ve rölyef eserler hazırlayan Demirel'e mesleğin geçmişinden üretim tekniklerine kadar birçok soru yöneltti. Bakır işlemeciliğinde kullanılan araçları ve üretim aşamalarını öğrenen öğrenciler, bir eserin tamamlanmasının ne kadar sürdüğünü, mesleğe ilginin neden azaldığını ve yeni ustaların yetişmesi için neler yapılabileceğini araştırdı. Demirel'in deneyimlerini röportajla kayıt altına alan gençler, geleneksel bakır işçiliğinin gelecek nesillere aktarılması için önerilerini de dinledi.

İlk durak Tavas'taki körüklü çizme atölyesiydi

"Mirasın Bekçileri" takımının kültürel miras yolculuğu, Tavas ilçesinde geleneksel körüklü çizme üretimini sürdüren Mehmet Çiyancı ile başladı. Mesleğin son temsilcilerinden biri olarak bilinen Çiyancı'yı atölyesinde ziyaret eden öğrenciler, körüklü çizmenin yapım aşamalarını ve ustalık gerektiren özelliklerini öğrendi. Projenin ikinci durağı ise Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi oldu. Geleneksel yorgancılık mesleğini sürdüren Veysel Uçmaz ile buluşan öğrenciler, el yapımı yorganların hazırlanışını yerinde inceledi. Mirasın Bekçileri Takım Kaptanı Elif Begüm Şakiroğlu, çalışmalarının yalnızca eski meslekleri tanıtmaktan ibaret olmadığını, bu zanaatlara ilgi duyacak yeni nesillerin yetişmesine de katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi. Şakiroğlu, "Tavas'ta Mehmet Çiyancı, Pamukkale'de Veysel Uçmaz ve tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda bakır ustası Şefik Demirel ile yaptığımız görüşmeler sayesinde el emeğine dayalı üretimi daha yakından tanıdık. Takım arkadaşlarımızla hazırladığımız uygulama setleriyle geleneksel meslekleri daha fazla öğrenciye ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi. Geleneksel zanaatların korunmasının yalnızca geçmişi hatırlamakla mümkün olmayacağını vurgulayan Şakiroğlu, bu meslekleri öğrenmek isteyen gençlerin yetişmesinin kültürel mirasın devamlılığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Denizli'nin unutulan meslekleri gençlerle yaşayacak

Öğretmen Özgür Hilmi Yıldız'ın rehberliğinde yürütülen proje, öğrencilerin araştırma ve röportaj becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra Denizli'nin zanaat kültürünü yakından tanımalarına da imkan sağlıyor. Üç farklı ustayla görüşen Mirasın Bekçileri takımı, elde ettikleri bilgi ve deneyimleri uygulama setleri aracılığıyla diğer öğrencilere aktarmayı hedefliyor. Böylece körüklü çizme, geleneksel yorgancılık ve bakır işlemeciliği gibi el emeğine dayalı mesleklerin genç kuşaklar tarafından tanınması ve yaşatılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatDenizliEğitimYerelSon Dakika

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